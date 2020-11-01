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Чисора угостил Усика гамбургерами после боя

Британский боксер Дерек Чисора уступил по очкам украинцу Александру Усику. Несмотря на поражение, британец угостил украинца и его команду гамбургерами.

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Усик и Чисора перекусили вместе
Усик и Чисора перекусили вместе
Фото: Matchroom Boxing / Twitter

Британский боксер-супертяжеловес Дерек Чисора после проигрыша боя по очкам украинскому чемпиону Александру Усику пришел к нему с гамбургерами. Об этом сообщило издание Matchroom Boxing в Twitter 1 ноября.

"Полуночный банкет, чтобы закончить шоу", – говорится в сообщении.

Чисора попросил Усика дать автограф на перчатках, а после раздал бургеры всей команде украинца. После этого боксеры вместе устроили перекус.

Видео опубликовал в Instagram промоутер Усика Александр Красюк. 

Усик победил Чисору единогласным решением судей – 117:112, 115:113, 115:113. Это 18-я победа украинского тяжеловеса в 18 поединках на профессиональном уровне (13 он выиграл нокаутом).

После победы над Чисорой Усик стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. Сейчас этот пояс принадлежит британцу Энтони Джошуа.

Подробнее о ходе поединка читайте в текстовой онлайн-трансляции боя издания "ГОРДОН".

Теги: бокс, Александр Усик, Дерек Чисора, Энтони Джошуа, WBO
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