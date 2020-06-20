Бой Усик – Чисора могут перенести на октябрь

Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой должен был пройти в мае, но был отменен из-за коронавируса.

Бой между украинским тяжеловесом Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой, вероятно, будет перенесен на октябрь 2020 года. Об этом 19 июня в интервью онлайн-каналу iFL TV заявил британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы украинца.

Рассуждая о предстоящем бое Энтони Джошуа (Хирн представляет и его интересы) против Тайсона Фьюри, промоутер заявил, что перед этим Джошуа необходимо провести бой с Чисорой. Чисора в свою очередь должен будет драться с Усиком.

"Вероятно, это произойдет в октябре. И мы можем получить ситуацию, когда на кону боя Джошуа – Фьюри не будет стоять титул абсолютного чемпиона", – заявил Хирн.

Усик дебютировал в тяжелой весовой категории 13 октября 2019 года против американца Чазза Уизерспуна. Украинец победил в седьмом раунде. Второй бой в этой категории Усик должен был провести 23 мая 2020 года против Дерека Чисоры (41 бой, 32 победы, девять поражений), однако поединок отменили из-за эпидемии коронавируса.

Предполагалось, что бой Усик – Чисора состоится в июле.