Тайсон Фьюри: Думаю, бой с Джошуа будет последним в моей карьере

Британский боксер Тайсон Фьюри планирует провести еще два боя до завершения профессиональной карьеры.

Фьюри в феврале завоевал чемпионский пояс по версии WBC Фото: EPA

Британский боксер Тайсон Фьюри задумывается о завершении карьеры. Об этом спортсмен сказал в программе This Morning, видео опубликовано на официальной странице передачи на YouTube.

Боксер сказал, что планирует провести еще два боя.

“Потом мне предстоит серьезно подумать над тем, что делать дальше. Сколько можно? Я боксирую на профессиональном ринге 12 лет и ни разу не проиграл”, – сказал Фьюри.

Боксер напомнил, что завоевал все титулы после победы над украинцем Владимиром Кличко.

“Думаю, бой с Джошуа станет последним в моей карьере”, – сказал Фьюри.

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Видео: This Morning / YouTube

10 февраля Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и завоевал чемпионский пояс по версии WBC.

Фьюри может провести еще один реванш против Уайлдера в июле этого года.

Британец начал профессиональную карьеру в 2008 году. За это время Фьюри провел 31 бой, победив в 30 из них. Однажды была зафиксирована ничья.