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Фьюри может заплатить Уайлдеру, чтобы тот отказался от реванша

В контракте на бой между американским боксером Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри есть пункт о праве взять незамедлительный реванш.

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Фьюри (справа) победил Уайлдера (слева) в седьмом раунде
Фьюри (справа) победил Уайлдера (слева) в седьмом раунде
Фото: EPA

Команда британского боксера Тайсона Фьюри, который победил американца Деонтея Уайлдера, готова заплатить ему, чтобы тот отказался от реванша. Об этом в комментарии ресурсу Independent рассказал промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.

В контракте боя между Уайлдером и Фьюри есть пункт о праве проигравшего боксера взять незамедлительный реванш.

По словам Уоррена, команда Фьюри предпочитает сразу провести бой против британца Энтони Джошуа.

"Мы готовы заплатить Уайлдеру, чтобы отложить реванш. Это было бы выгодное предложение для него. Но если Деонтей будет настаивать на реванше, мы займемся его организацией", – сказал промоутер Фьюри.

В ночь на 23 февраля Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и стал обладателем чемпионского пояса по версии WBC в супертяжелом весе.

Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа
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