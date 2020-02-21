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Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на дуэли взглядов. Видео

Американский боксер Деонтей Уайлдер, который владеет чемпионским поясом по версии WBC в тяжелом весе, и британец Тайсон Фьюри устроили потасовку на дуэли взглядов. Видео потасовки опубликовал YouTube-канал SecondsOut. Бой за чемпионский пояс по версии WBC в тяжелом весе между Уайлдером и Фьюри пройдет в ночь на 23 февраля в Лас-Вегасе.

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Бой между Уайлдером (слева) и Фьюри (справа) пройдет в ночь на 23 февраля
Бой между Уайлдером (слева) и Фьюри (справа) пройдет в ночь на 23 февраля
Фото: EPA
видео

SecondsOut / YouTube
Теги: бокс, Лас-Вегас, Тайсон Фьюри, WBC, Деонтей Уайлдер
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