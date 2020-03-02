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Бой-реванш Уайлдер – Фьюри может состояться 18 июля

В 2018–2019 годах американский боксер Деонтей Уайлдер дважды встречался с британцем Тайсоном Фьюри: в первом бое была зафиксирована ничья, во втором Фьюри победил техническим нокаутом.

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Фьюри и Уайлдер могут встретиться в ринге 18 июля
Фьюри и Уайлдер могут встретиться в ринге 18 июля
Фото: EPA

Бой между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри может пройти 18 июля текущего года в Лаю-Вегасе (США). Об этом американскому спортивному телеканалу ESPN сообщил сопромоутер Фьюри Боб Арум.

По его словам, дата была выбрана из-за “затишья в спорте”. Однако, сказал Арум, команда Фьюри согласится отсрочить поединок до осени, если на этом будут настаивать представители Уайлдера или телевещателей.

Тайсон Фьюри известен, прежде всего, тем, что 29 ноября 2015 года решением судей победил украинского супертяжеловеса Владимира Кличко и получил чемпионские пояса WBO, IBF, IBO, WBA и The Ring. В том же году Фьюри лишился пояса IBF, отказавшись проводить обязательную защиту титула ради боя-реванша с Кличко.

В сентябре 2016-го в допинг-пробе британца обнаружили следы кокаина, и он был дисквалифицирован. В октябре Фьюри добровольно отказался от поясов WBO, IBO и WBA, заявив, что не может провести защиту титулов из-за депрессии и проблем с наркотиками, а также объявил о завершении боксерской карьеры.

Спустя два месяца он сообщил о намерении вернуться в спорт, однако, не проведя ни одного поединка, в июле 2017-го снова объявил о завершении карьеры. В феврале 2018 года Фьюри был лишен своего последнего титула – чемпиона по версии журнала The Ring.

К конце 2018-го Фьюри вернулся в ринг, проведя бой с Уайлдером. Несмотря на то, что американец дважды отправил соперника в нокдаун, судьи объявили ничью. 23 февраля 2019-го Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и стал обладателем чемпионского пояса по версии WBC в супертяжелом весе.

Контракт на бой предполагал проведение реванша, если того захочет проигравший. Таким образом, американский боксер воспользовался правом на повторный бой.

Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
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