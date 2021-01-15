Промоутер Усика предлагает украинцу бой за титул, но не с Джошуа

Британский промоутер обязательного претендента на бой за титул чемпиона мира по версии WBO Александра Усика Эдди Хирн настроен провести бой Энтони Джошуа – Тайсон Фьюри, украинцу предлагает бой за титул временного чемпиона.

Хирн предлагает Усику бой с британцем Джойсом за титул временного чемпиона мира по версии WBO Фото: 24 канал / Twitter

Один из промоутеров украинского боксера Александра Усика, руководитель компании Matchroom Sport, британец Эдди Хирн рассматривает вариант, при котором Усик сразится за временный пояс чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. Об этом сообщает Boxing News 24.

Прежде всего Хирн планирует провести объединительный поединок в супертяжелом весе между двумя британцами – Энтони Джошуа, которому принадлежат чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO, и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.

"Этот бой – это не просто бой за титулы. Это бой за все титулы... Разве этот бой не даст ответы на все наши вопросы? Кто лучший среди супертяжей?" – сказал Хирн.

Усик стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO после победы над британцем Дереком Чисорой. Хирн видит компромиссное решение для украинца в организации боя за пояс временного чемпиона мира по версии WBO.

"[Усик] Он – боксер до мозга костей. Мы не можем просто проявить к нему неуважение и сказать: "Извини, приятель, тебе просто нужно подождать". Мы должны что-то придумать, и я вижу ответ для него – драться с Джо Джойсом", – отметил глава Matchroom Sport.

По мнению журналистов Boxing News 24, бой Усика против второго номера рейтинга WBO, британца Джойса является не лучшим предложением для украинца в первую очередь с финансовой точки зрения. Кроме того, Джошуа или Фьюри вряд ли смогут гарантировать Усику бой после двух поединков между собой за звание абсолютного чемпиона.

Ранее издание сообщало, что Усик готов разорвать контракт с Matchroom Sport, если Хирн не организует ему бой против Джошуа (Эдди Хирн также работает с Джошуа).

За ситуацией с Усиком пристально следит промоутер другого украинского боксера Василия Ломаченко – глава американской компании Top Rank Боб Арум. Он уже заявил, что готов подписать украинца, информирует Boxing News 24.

"Контракт с Matchroom не будет действовать, если Усик не получит бой с Джошуа. И тогда он свободен. Его менеджер Эгис Климас работает с Василием Ломаченко, у которого контракт как раз с нами. Я бы хотел видеть Усика в составе нашей группы боксеров", – сказал Арум.

С Top Rank работает также Тайсон Фьюри.

В рейтинге лучших боксеров мира по версии портала Boxing Scene Усик занял шестое место, еще один украинец, Василий Ломаченко, разместился на девятой позиции.