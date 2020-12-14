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Джошуа откажется от пояса WBO, чтобы не боксировать с Усиком – СМИ

По информации издания BoxingScene, чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, скорее всего, откажется от боя против украинца Александра Усика, так как его команда предварительно договорилась о проведении поединка против Тайсона Фьюри.

Усику могут предложить провести бой за титул чемпиона WBO сразу после боя Джошуа Фьюри
Усику могут предложить провести бой за титул чемпиона WBO сразу после боя Джошуа – Фьюри
Фото: Alexander Usyk / Twitter

Британец Энтони Джошуа, вероятно, откажется от проведения обязательного поединка за титул чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) ради объединительного боя против действующего чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри, пишет издание BoxingScene  

По предварительной информации, поединок между Джошуа, которому принадлежат чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO, и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри пройдет в мае 2021 года. Договоренности также предусматривают проведение боя-реванша.

До этого боя Джошуа, вероятно, придется провести обязательную защиту титула чемпиона по версии WBO или отказаться от пояса. О планах организовать поединок Джошуа – Усик весной 2021 года говорил сопромоутер Усика Александр Красюк (второй промоутер украинца Эдди Хирн также работает с Джошуа). В комментарии Sky Sports Красюк выразил надежду, что “WBO проявит влияние и заставит Джошуа провести обязательную защиту“.

Как отмечает BoxingScene, Усик не намерен откладывать поединок, и если WBO лишит Джошуа звания чемпиона, украинец будет боксировать за вакантный титул против второго либо третьего номеров рейтинга WBO – британца Джо Джойса или новозеландского боксера Джозефа Паркера.

В свою очередь, Хирн не исключает варианта, при котором Джошуа сохранит пояс WBO до боя с Фьюри, а после поединка победитель откажется от титула – и тогда за него сможет сразиться Усик.

Наличие у Джошуа пояса WBO не является обязательным условием для боя с Фьюри, однако значительно повышает интерес к бою – это будет первый объединительный поединок в супертяжелом весе с поясами всех ведущих организаций на кону.

BoxingScene полагает, что Всемирная боксерская организация согласится на такой сценарий, только если Усик будет не против.

Джошуа провел защиту поясов WBA Super, IBF, WBO и IBO в ночь на 13 декабря, нокаутировав болгарина Кубрата Пулева в девятом раунде.

Усик стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO после того, как в ночь на 1 ноября единогласным решением судей победил британца Дерека Чисору.

Теги: бокс, Александр Усик, Тайсон Фьюри, украинец, Энтони Джошуа, Боб Арум, WBO, Эдди Хирн
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