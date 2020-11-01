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"Это была крутая победа". Зеленский поздравил Усика

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александра Усика с победой над британским супертяжеловесом Дереком Чисорой.

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Зеленский отметил, что Украина гордится победой боксера
Зеленский отметил, что Украина гордится победой боксера
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александра Усика, который одержал победу над британцем Дереком Чисорой в 12-раундовом поединке. Поздравление глава государства разместил 1 ноября в Twitter.

"Александр, это была крутая победа! Украина гордится!" – написал Зеленский.

Украинский журналист Евгений Хурсин предложил назначить Усика в трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбасса, об этом он написал 1 ноября в Facebook. 

"Он настоящий патриот и гордость Украины, по настоящему авторитетный, миролюбивый, ипломатичный, адекватный, добрый и верующий человек. Отличная кандидатура. Для договоре о мире, а не войне", – отметил Хурсин.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=780627202793169&id=100025376883036

Усик победил Чисору единогласным решением судей – 117:112, 115:113, 115:113. Это 18-я победа украинского тяжеловеса в 18 поединках на профессиональном уровне (13 он выиграл нокаутом).

После победы над Чисорой Усик стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. Сейчас этот пояс принадлежит британцу Энтони Джошуа.

Подробнее о ходе поединка читайте в текстовой онлайн-трансляции боя издания "ГОРДОН".

Теги: бокс, Украина, Александр Усик, Владимир Зеленский, президент, Дерек Чисора, поздравление, ТКГ
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