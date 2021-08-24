Усик ко Дню Независимости Украины написал стихотворение. Видео

"С днем рождения Украина, с днем рождения страна, ты для нас для всех любима сине желтая моя", – написал спортсмен (орфография и пунктуация сохранены).

В видео он обратился "к родненькой" и сообщил, что написал "небольшие строки" по случаю дня ее рождения. Стихотворение Усик написал на украинском, спортсмен продекламировал его:

"Ти у мене єдина, ти у мене одна,

Ти така неймовірна – матір рідна моя.

Моя сильна й відкрита, моя ненька й сестра,

Ти для нас всіх любима, Україна моя!

Твоя мова співуча та відкрита душа,

Ти всіх нас зігріваєш, але мерзнеш сама.

Хочу я побажати, щоб ти вічно жила,

І я буду молитись, щоб в теплі ти була".

Спортсмен на украинском только читал стихотворение, для прозы использовал русский.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)