"Я – сын своей страны". Усик признался в любви к Украине и сказал, сколько стран предлагали ему сменить гражданство

Первый номер рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе, украинский боксер Александр Усик рассказал, что ему обещали немалые суммы, чтобы он сменил гражданство.

Бывший абсолютный чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что ему неоднократно за карьеру предлагали "нормальный кеш", чтобы он сменил гражданство, но не все за деньги можно купить. Усик дал развернутое интервью YouTube-каналу "Ходят слухи", оно опубликовано 4 февраля.

"Я – сын своей страны. Я ее очень сильно обожаю и люблю. Мне предлагали много раз и немаленькие суммы для того, чтобы я поменял гражданство. Пять-шесть стран предлагали прям нормальный кеш. При том, что это просто за согласие… В дальнейшем по контракту, говорили, еще будет нормально денег. Но не все же за деньги можно купить", – сказал украинский боксер.

Он отметил, что уезжать из Украины не собирается.

"Кто-то уезжает… Моя жена говорит: "Дом", – у нас с ней все очень сходится. В плохой момент, в трудный момент легче всего просто взять и уехать, а не остаться и помочь стране", – подчеркнул украинский боксер.

Усику 34 года, он уроженец Симферополя. Был чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. В 2019 году объявил о переходе в более тяжелую весовую категорию.

Усик называет себя религиозным человеком. Он является прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата. В 2018 году предстоятель этой церкви митрополит Онуфрий вручил ему орден преподобного Ильи Муромца I степени. Спортсмен заявлял о намерении "встать на сторону монахов", если "радикально настроенные люди" пойдут захватывать одну из украинских Лавр.

Усик стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе после победы над британцем Дереком Чисорой. В рейтинге WBO Усик занимает первую позицию.