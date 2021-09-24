"Приколист", "10 баллов за костюм". Усик появился на пресс-конференции перед боем с Джошуа в новом образе. Фото

Усик запечатлен на фото с гладко выбритой головой в ярко-красном костюме, желтой жилетке и черной рабушке.

"Осталось два дня", – подписал он фото.

"Если бы Саня еще на ринге боксировал в этом костюме, Энтони бы мокрыми трусами не отмахался. Саня – приколист по жизни! Болею за нашего, уважение обоим", – прокомментировали фото поклонники.

"10 баллов за костюм. Победа за нами", – оценили образ боксера фолловеры.