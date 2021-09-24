Бульвар Шоубиз
 
24 сентября, 2021
 
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"Приколист", "10 баллов за костюм". Усик появился на пресс-конференции перед боем с Джошуа в новом образе. Фото

25 сентября Усик выйдет в ринг против Джошуа
25 сентября Усик выйдет в ринг против Джошуа
Фото: Александр Усик / Usyk/ Facebook

Украинский боксер Александр Усик 23 сентября появился на пресс-конференции, посвященной предстоящему бою с британским коллегой Энтони Джошуа за титулы WBA, WBO и IBF, в новом образе. Снимки, сделанные в этот день, спортсмен разместил в Facebook.

Усик запечатлен на фото с гладко выбритой головой в ярко-красном костюме, желтой жилетке и черной рабушке.

"Осталось два дня", – подписал он фото.

"Если бы Саня еще на ринге боксировал в этом костюме, Энтони бы мокрыми трусами не отмахался. Саня – приколист по жизни! Болею за нашего, уважение обоим", – прокомментировали фото поклонники. 

"10 баллов за костюм. Победа за нами", – оценили образ боксера фолловеры.

https://www.facebook.com/Alexanderusyk/posts/402762217874455

Контекст:

Александр Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

В 2019 году украинский боксер заявил о переходе в супертяжелую весовую категорию. За это время Усик провел два поединка: в октябре 2019 года он победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом, а в ноябре 2020 года – британца Дерека Чисору по очкам, после чего стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Джошуа в последнем поединке в декабре прошлого года в Лондоне нокаутировал в девятом раунде Кубрата Пулева из Болгарии, защитив четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе.

Усик подписал контракт на чемпионский бой против Джошуа 20 июля. Поединок состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм". Бой посетят более 60 тыс. зрителей. Билеты на поединок были проданы за сутки.

Теги: бокс, спорт, Александр Усик, мода и красота, Энтони Джошуа, мужчины
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