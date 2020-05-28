Ефросинина: С момента аннексии я не была в Крыму ни разу

По словам украинской телеведущей Маши Ефросининой, родившейся в Керчи, до аннексии Крыма она каждый год ездила туда на могилу к отцу.

Ефросинина: Было ощущение, что у меня забрали родного человека Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, родившаяся в Крыму, рассказала коллеге Рамине Эсхакзай в эфире передачи, которая выходит на YouTube-канале "Ходят слухи", как отреагировала на аннексию Крыма.

"Было ощущение, что у меня забрали родного человека. Я так плакала. Так сильно я плакала только на папиных похоронах", – призналась она.

Ефросинина рассказала, что ее отец похоронен в Крыму, и они каждый год ездили к нему на могилу.

"С момента аннексии я не была в Крыму ни разу", – подчеркнула певица.

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Видео: Ходят слухи / YouTube

Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Она выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 19 лет Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".

В мае 2018 года Ефросинина стала почетным послом ООН в области народонаселения в Украине.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.