"Не научишься испытывать удовольствие от касаний, не начнешь любить". Ефросинина в трусах и лифе рассказала, как ее заставляли гладить себя

Ефросинина: Каждое утро я начинаю с прикосновений к моему телу Фото: mashaefrosinina / Instagram

На первом фото ведущая позирует, расставив широко ноги и уперев руки в бедра. На других снимках она запечатлена, касаясь рукой плеча и слегка согнув одну ногу.

"Много лет назад учитель по кундалини-йоге, японка Коко заставляла меня перед началом занятий гладить свое тело, медленно и с любовью. Мне этот ритуал давался дико непросто – ну что за фигня гладить себя? Но Коко говорила: "Пока ты не научишься испытывать удовольствие от касаний к каждому сантиметру своего тела, ты не начнешь себя по-настоящему любить". С тех пор каждое утро я начинаю с потягиваний и прикосновений к единственному и неповторимому, что мне дала природа, – моему телу", – призналась ведущая.

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