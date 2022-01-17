"Не научишься испытывать удовольствие от касаний, не начнешь любить". Ефросинина в трусах и лифе рассказала, как ее заставляли гладить себя

На первом фото ведущая позирует, расставив широко ноги и уперев руки в бедра. На других снимках она запечатлена, касаясь рукой плеча и слегка согнув одну ногу.
"Много лет назад учитель по кундалини-йоге, японка Коко заставляла меня перед началом занятий гладить свое тело, медленно и с любовью. Мне этот ритуал давался дико непросто – ну что за фигня гладить себя? Но Коко говорила: "Пока ты не научишься испытывать удовольствие от касаний к каждому сантиметру своего тела, ты не начнешь себя по-настоящему любить". С тех пор каждое утро я начинаю с потягиваний и прикосновений к единственному и неповторимому, что мне дала природа, – моему телу", – призналась ведущая.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, факультет иностранных языков (специальность – переводчик английского и испанского языков).
Как телеведущая дебютировала в конце 1990-х в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube – программы "Экзамен", "Вопрос – ответ", "Взрослые девочки", "О них все говорят".
Ефросинина и Хромаев поженились в 2003 году. Спустя год у них родилась дочь Нана, а в 2014-м – сын Александр.
Ефросинина является амбассадором бренда brabrabra c июля 2021 года. В сентябре 2021 года она признавалась, что испытывала стресс, снимаясь в нижнем белье.