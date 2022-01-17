"Это два пластиковых шарика", "Огогошеньки, ого-го!" Каминская засветила на отдыхе голую грудь и промежность

Артистка позирует, сидя на песке с разведенными ногами, засветив промежность. Каминская не написала, где было сделано фото, но в начале января она работала и отдыхала в Турции.

"Счастлива перезагрузиться перед важными запусками. Этот год будет – огонь. Первый сольный альбом… Невероятно, но факт. Кто бы мог подумать об этом еще два года назад", – написала артистка.

"Огогошеньки, ого-го!" – отреагировали поклонники.

"Это не грудь, а два пластиковых шарика", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)