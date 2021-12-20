Бульвар Шоубиз
 
20 декабря, 2021
 
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"Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"

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Каминская о певице Viktoria: У нас всегда были говняные отношения
Каминская о певице Viktoria: У нас всегда были говняные отношения
Фото: neangely.official / Instagram

Экс-солистка украинской группы "НеАнгелы", певица Слава Каминская в эфире программы "Світське життя", которая 19 декабря вышла на канале "1+1", комментируя недавние обвинения своей бывшей коллеги, певицы Вики, которая сейчас выступает как сольная певица Viktoria, в буллинге и рукоприкладстве, заявила, что конфликты случаются в каждом женском коллективе.

"Но никто не ходит и не выносит это. "Она меня била". Так она тоже меня била, когда я была беременной, но я же не хожу по всем недо-СМИ, какие-то там блогеры, недоблогеры, которые считают, что они журналисты, и не рассказываю об этой фигне. Я не буду заниматься этой грязью", – заявила Каминская.

На уточняющий вопрос ведущей программы Кати Осадчей, когда именно испортились их отношения с коллегой, Каминская заявила, что так было всегда.

"Да у нас всегда были говняные отношения, – отметила артистка. – Я пять или шесть раз пыталась уйти из группы, потому что я не могу с ней общаться. Я не могу терпеть тупость. Может, я и занималась буллингом, но с тупицей работать столько лет – это невозможно".

Певица сообщила, что не хочет примирения с певицей Викой.

"Разговаривать можно с человеком, который тебя понимает, у которого мозги есть", – отметила Каминская.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группыПосле распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

В конце октября Вика намекнула на конфликт с Каминской, а 15 ноября разместила в сети ролик, где запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги.

После этого певица дала интервью YouTube-каналу Dorotye, в котором заявила, что все эти годы терпела со стороны Каминской буллинг и рукоприкладство. В частности, она обвинила Каминскую в том, что однажды та из-за опоздания вцепилась ей в волосы.

Каминская в интервью ведущему Славе Демину отказалась комментировать заявление коллеги, но уточнила, что все произошло, когда она сама была на последних месяцах беременности, а опоздавшая коллега сказала ей, что "беременность – не болезнь".

После скандала обе артистки презентовали свои новые клипы.

Теги: НеАнгелы, Слава Каминская, певица, Вика
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