  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"

Каминская о певице Viktoria: У нас всегда были говняные отношения Фото: neangely.official / Instagram

"Но никто не ходит и не выносит это. "Она меня била". Так она тоже меня била, когда я была беременной, но я же не хожу по всем недо-СМИ, какие-то там блогеры, недоблогеры, которые считают, что они журналисты, и не рассказываю об этой фигне. Я не буду заниматься этой грязью", – заявила Каминская.

На уточняющий вопрос ведущей программы Кати Осадчей, когда именно испортились их отношения с коллегой, Каминская заявила, что так было всегда.

"Да у нас всегда были говняные отношения, – отметила артистка. – Я пять или шесть раз пыталась уйти из группы, потому что я не могу с ней общаться. Я не могу терпеть тупость. Может, я и занималась буллингом, но с тупицей работать столько лет – это невозможно".

Певица сообщила, что не хочет примирения с певицей Викой.

"Разговаривать можно с человеком, который тебя понимает, у которого мозги есть", – отметила Каминская.

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