  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"

"Но никто не ходит и не выносит это. "Она меня била". Так она тоже меня била, когда я была беременной, но я же не хожу по всем недо-СМИ, какие-то там блогеры, недоблогеры, которые считают, что они журналисты, и не рассказываю об этой фигне. Я не буду заниматься этой грязью", – заявила Каминская.
На уточняющий вопрос ведущей программы Кати Осадчей, когда именно испортились их отношения с коллегой, Каминская заявила, что так было всегда.
"Да у нас всегда были говняные отношения, – отметила артистка. – Я пять или шесть раз пыталась уйти из группы, потому что я не могу с ней общаться. Я не могу терпеть тупость. Может, я и занималась буллингом, но с тупицей работать столько лет – это невозможно".
Певица сообщила, что не хочет примирения с певицей Викой.
"Разговаривать можно с человеком, который тебя понимает, у которого мозги есть", – отметила Каминская.
Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".
4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.
В конце октября Вика намекнула на конфликт с Каминской, а 15 ноября разместила в сети ролик, где запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги.
После этого певица дала интервью YouTube-каналу Dorotye, в котором заявила, что все эти годы терпела со стороны Каминской буллинг и рукоприкладство. В частности, она обвинила Каминскую в том, что однажды та из-за опоздания вцепилась ей в волосы.
Каминская в интервью ведущему Славе Демину отказалась комментировать заявление коллеги, но уточнила, что все произошло, когда она сама была на последних месяцах беременности, а опоздавшая коллега сказала ей, что "беременность – не болезнь".
После скандала обе артистки презентовали свои новые клипы.