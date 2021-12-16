Каминская о скандале с певицей Викой: Я ненавижу подлость! Просто не воспринимаю людей, которые выезжают за счет другого

По словам Каминской, она не желает встречаться с коллегой после того, как она обвинила ее в рукоприкладстве.
"Я ненавижу подлость! Просто не воспринимаю людей, которые выезжают за счет другого. Но, конечно, каждому свое", – заявила артистка.
Каминская отметила, что публичный скандал с певицей Викой не является для нее пиаром.
"Я планировала выпускать альбом. Но ввиду определенных обстоятельств пришлось быстро записывать песню "Абьюзер", – отметила она.
Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".
4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.
В конце октября Вика намекнула на конфликт с Каминской, а 15 ноября разместила в сети ролик, где запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги. После этого певица дала интервью, в котором заявила, что все эти годы терпела со стороны Каминской буллинг и рукоприкладство. В частности, она обвинила Каминскую в том, что однажды та из-за опоздания вцепилась ей в волосы.
Каминская отказалась комментировать это заявление коллеги, но уточнила, что все произошло, когда она сама была на последних месяцах беременности, а опоздавшая коллега сказала ей, что "беременность – не болезнь".
После скандала обе артистки презентовали свои новые клипы.