Каминская о скандале с певицей Викой: Я ненавижу подлость! Просто не воспринимаю людей, которые выезжают за счет другого

По словам Каминской, она не желает встречаться с коллегой после того, как она обвинила ее в рукоприкладстве.

"Я ненавижу подлость! Просто не воспринимаю людей, которые выезжают за счет другого. Но, конечно, каждому свое", – заявила артистка.

Каминская отметила, что публичный скандал с певицей Викой не является для нее пиаром.

"Я планировала выпускать альбом. Но ввиду определенных обстоятельств пришлось быстро записывать песню "Абьюзер", – отметила она.