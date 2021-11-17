Экс-участница "НеАнгелов" Вика рассказала, почему разрезала ножом изображение Каминской на торте

Артистка на камеру отрезала кусок торта, на котором была запечатлена голова Каминской, и принялась его есть.

"Оказывается, слава не такая уж и горькая, как мне казалось 15 лет, она – приторно-сладкая. Я – Viktoria, победа, самодостаточная артистка, у которой началась новая история. И мой взлет был бы невозможен без поклонников, чувство юмора которых достойно похвалы. Мне подарили торт, с которым я с удовольствием безжалостно расправилась. И мне понравилось", – написала она.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VIKTORIA (@vikanablack)

Каминская отреагировала на пост коллеги на своей странице в Instagram.

"Я очень люблю юмор, но это не смешно. Это пошло. Ножом Вика разрезала не меня, она разрезает любовь и уважение всех своих и моих поклонников. Ну что ж, именно так Вика решила в очередной раз, но уже символично выразить свою благодарность группе, в которой проработала так много лет", – написала она.

Каминская назвала публикацию Вики хайпом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

В комментарии изданию "КП в Украине" певица Вика заявила, что больше не намерена молчать, если ее коллега будет "нарушать границы". Что именно произошло между ними, Вика не уточнила.