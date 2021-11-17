Бульвар Шоубиз
 
17 ноября, 2021
 
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Экс-участница "НеАнгелов" Вика рассказала, почему разрезала ножом изображение Каминской на торте

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вика (слева) заявила, что Каминская нарушает ее границы
Вика (слева) заявила, что Каминская нарушает ее границы
Фото: babaslavka / Instagram

Экс-участница "НеАнгелов" Вика, которая сейчас строит сольную карьеру как певица Viktoria, 15 ноября опубликовала в Instagram серию фото и видео, на которых запечатлена во время поедания торта с изображением лица своей коллеги по проекту, певицы Славы Каминской.

Артистка на камеру отрезала кусок торта, на котором была запечатлена голова Каминской, и принялась его есть.

"Оказывается, слава не такая уж и горькая, как мне казалось 15 лет, она – приторно-сладкая. Я – Viktoria, победа, самодостаточная артистка, у которой началась новая история. И мой взлет был бы невозможен без поклонников, чувство юмора которых достойно похвалы. Мне подарили торт, с которым я с удовольствием безжалостно расправилась. И мне понравилось", – написала она.

Каминская отреагировала на пост коллеги на своей странице в Instagram.

"Я очень люблю юмор, но это не смешно. Это пошло. Ножом Вика разрезала не меня, она разрезает любовь и уважение всех своих и моих поклонников. Ну что ж, именно так Вика решила в очередной раз, но уже символично выразить свою благодарность группе, в которой проработала так много лет", – написала она.

Каминская назвала публикацию Вики хайпом.

В комментарии изданию "КП в Украине" певица Вика заявила, что больше не намерена молчать, если ее коллега будет "нарушать границы". Что именно произошло между ними, Вика не уточнила.

Контекст:

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группыПосле распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

В конце октября певица Вика намекнула на конфликт с Каминской

Теги: скандал, НеАнгелы, Слава Каминская, певица
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