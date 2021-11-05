Бульвар Шоубиз
 
05 ноября, 2021
 
Новости

"Не узнать", "Смело". 37-летняя Каминская показала, как выглядела на школьном выпускном

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каминская: Кто-то что-то против пластики еще имеет?
Каминская: Кто-то что-то против пластики еще имеет?
Фото: babaslavka / Instagram

Украинская певица Слава Каминская 5 ноября опубликовала в Instagram архивное видео, на котором запечатлена вместе со своими одноклассниками во время концерта на школьном выпускном.

Артистка в тот период была брюнеткой, а для мероприятия выбрала длинное черное платье.

"Кто-то что-то против пластики еще имеет?" – подписала она ролик.

"Вас не узнать", – отреагировали пользователи сети.

"Только по голосу узнала", – написала одна из поклонниц певицы. 

"Не так страшен COVID-19, как месть одноклассниц за это видео", – прокомментировали ролик фолловеры.

"Смело. Не каждый решится выложить видео с выпускного", – отметили подписчики.

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она стала известна как участница группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская пела дуэтом вместе с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группы. Никитин отметил, что группа "НеАнгелы" больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska.

Теги: Слава Каминская, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
Алеся БАЦМАН
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Хочу, чтобы мы были вместе". Уэст заявил, что они с Кардашян еще не развелись
  "Хочу, чтобы мы были вместе". Уэст заявил, что они с Кардашян еще не развелись
Группа Kazka презентовала новый альбом и логотип накануне гастролей по США. Аудио
Группа Kazka презентовала новый альбом и логотип накануне гастролей по США. Аудио
"Секси-Ирка. Женщина-вамп", "Сногсшибательная фигура". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в эротичном образе
"Секси-Ирка. Женщина-вамп", "Сногсшибательная фигура". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в эротичном образе
"Не узнать", "Смело". 37-летняя Каминская показала, как выглядела на школьном выпускном
"Не узнать", "Смело". 37-летняя Каминская показала, как выглядела на школьном выпускном
"Красотуля", "Замерзла". Узерли показала пятую точку в облегающих брюках
"Красотуля", "Замерзла". Узерли показала пятую точку в облегающих брюках
"Голая всадница на Пегасе". Граймс показала обложку нового альбома, который записала с британским диджеем
"Голая всадница на Пегасе". Граймс показала обложку нового альбома, который записала с британским диджеем
"У вас стыд есть?", "Низ очень откровенный", "Это реклама бритвы?" Каменских оголила лобок
"У вас стыд есть?", "Низ очень откровенный", "Это реклама бритвы?" Каменских оголила лобок
Voyage. Группа ABBA выпустила новый альбом после 40-летнего перерыва. Аудио
Voyage. Группа ABBA выпустила новый альбом после 40-летнего перерыва. Аудио
"Лапуся", "Просто красота". Ребрик оголила тело перед камерой
"Лапуся", "Просто красота". Ребрик оголила тело перед камерой
"Мама как девочка". 37-летняя жена 61-летнего Тигипко показала, как он смотрится с ее мамой
"Мама как девочка". 37-летняя жена 61-летнего Тигипко показала, как он смотрится с ее мамой
"Такая невинная и прекрасная", "Идеальна в своей чистоте". Анна Седокова показала, как выглядела в 16 лет
"Такая невинная и прекрасная", "Идеальна в своей чистоте". Анна Седокова показала, как выглядела в 16 лет
"Очень нежное белье, подчеркивает все ее прелести". В сети обсуждают новый необычный наряд Тины Кароль
"Очень нежное белье, подчеркивает все ее прелести". В сети обсуждают новый необычный наряд Тины Кароль
"Здесь все очень пошло". Пэрис Хилтон показала фигуру в боди с пауками на сосках
"Здесь все очень пошло". Пэрис Хилтон показала фигуру в боди с пауками на сосках
"Красавчики", "Приятно смотреть на счастливых людей". Жанна Бадоева показала фото с мужем в одинаковой позе
"Красавчики", "Приятно смотреть на счастливых людей". Жанна Бадоева показала фото с мужем в одинаковой позе
"Доктор очень похож на ежика". Евгений Комаровский показал, что нашел на прогулке в лесу
"Доктор очень похож на ежика". Евгений Комаровский показал, что нашел на прогулке в лесу
Жена Валида Арфуша заявила, что узнала о разводе с ним из судебного уведомления. Фото
Жена Валида Арфуша заявила, что узнала о разводе с ним из судебного уведомления. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS