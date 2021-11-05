"Не узнать", "Смело". 37-летняя Каминская показала, как выглядела на школьном выпускном

Артистка в тот период была брюнеткой, а для мероприятия выбрала длинное черное платье.

"Кто-то что-то против пластики еще имеет?" – подписала она ролик.

"Вас не узнать", – отреагировали пользователи сети.

"Только по голосу узнала", – написала одна из поклонниц певицы.

"Не так страшен COVID-19, как месть одноклассниц за это видео", – прокомментировали ролик фолловеры.

"Смело. Не каждый решится выложить видео с выпускного", – отметили подписчики.

Контекст:

Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она стала известна как участница группы "НеАнгелы", которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская пела дуэтом вместе с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группы. Никитин отметил, что группа "НеАнгелы" больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska.