Каминская показала отрицательный тест на COVID-19. Подписчики заметили в нем ошибку. Фото

Каминская: Слабость никуда не делась Фото: babaslavka / Instagram

"Сегодня праздник у девчат. Оставлю это здесь, в карусели. Но слабость никуда не делась", – написала она.

Подписчики артистки обратили внимание, что в документе допущена ошибка в дате рождения – певица родилась 16 июля 1984 года, а в бланке указано, что 16 мая.

"А разве у вас день рождения не 16 июля?" – уточнили фолловеры.

"16-го. Прибавили немного", – написала в ответ артистка.

Фото: babaslavka / Instagram