"Опять между девочками пробежали котятки". В сети обсуждают заявление экс-участницы "НеАнгелов" Вики о предательстве под фото с Каминской

Артистки позируют с котятами – Вика держит в руках рыжего, а Каминская усадила на голову серого.
"Ложь всегда токсична! Подлость всегда преступна! Предательство всегда ранит! Обратная сторона любви – ненависть! Но обратная сторона ненависти – любовь! Я всегда выбираю любовь", – написала артистка.
Она не уточнила, о ком идет речь в публикации, но ранее говорила, что Каминская ее однажды побила. "Ей не понравилось, что я опоздала. Она повернулась, начала вырывать волосы с моей головы", – сообщила тогда певица.
В июле Вика во время совместного выступления с Каминской в Киеве призналась, что коллега ее никогда не уважала.
"Опять между девочкам пробежали котятки?" – отреагировали подписчики на публикацию.
"Такие слова – каждое с двумя смыслами, на фото со Славой и котятками. Любовь точно про котят, а остальное?" – поинтересовались фолловеры.
"А что случилось?" – спросили поклонники артистки.
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Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".
4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.