"Опять между девочками пробежали котятки". В сети обсуждают заявление экс-участницы "НеАнгелов" Вики о предательстве под фото с Каминской

Артистки позируют с котятами – Вика держит в руках рыжего, а Каминская усадила на голову серого.

"Ложь всегда токсична! Подлость всегда преступна! Предательство всегда ранит! Обратная сторона любви – ненависть! Но обратная сторона ненависти – любовь! Я всегда выбираю любовь", – написала артистка.

Она не уточнила, о ком идет речь в публикации, но ранее говорила, что Каминская ее однажды побила. "Ей не понравилось, что я опоздала. Она повернулась, начала вырывать волосы с моей головы", – сообщила тогда певица.

В июле Вика во время совместного выступления с Каминской в Киеве призналась, что коллега ее никогда не уважала.

"Опять между девочкам пробежали котятки?" – отреагировали подписчики на публикацию.

"Такие слова – каждое с двумя смыслами, на фото со Славой и котятками. Любовь точно про котят, а остальное?" – поинтересовались фолловеры.

"А что случилось?" – спросили поклонники артистки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VIKTORIA (@vikanablack)