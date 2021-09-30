"Секси". Экс-солистка "НеАнгелов" Вика засветила голую грудь на постельном снимке

Артистка позирует сидя на кровати в пижаме на запахе без бюстгальтера.

"Люблю ежедневные завтраки, обеды и ужины, и в наших силах сделать из них праздник! Это я не про круассан и сырники на подносе, а про настроение, если что. Могу еще порекомендовать высоко-любовные утехи. Ничто так не красит, как любовь", – поделилась мыслями артистка.

"Секси", – оценили фото певицы ее поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VIKTORIA (@vikanablack)