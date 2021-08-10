"Вот это орех", "Хорошенькая. Попка тоже". Экс-солистка "НеАнгелов" Вика крупным планом показала ягодицы

Артистка позирует в кадре, повернувшись спиной к объективу.

"Нельзя" бывает только для тех, кто спрашивает. Неспокойной ночи", – подписала она фото.

"Вот это орех", – оценили фото певицы поклонники.

"Самая лучшая фигура украинского шоу-бизнеса", – прокомментировали фото подписчики.

"Хорошенькая. Попка тоже", – написали в комментариях фолловеры.

Контекст:

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группы. Комментируя ее заявление, Никитин отметил, что группа "НеАнгелы" больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.