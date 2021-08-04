"Сомнительная искренность", "Вика говорила, что Слава ее унижает, а сейчас уже любовь". Бывшие солистки "НеАнгелов" показали "обнимашки"

"Вот так они и жили все 15 лет. Эту любовь не победить", – подписала она ролик.

"Со стороны Славы сомнительная искренность", – отреагировали фолловеры.

"В недавнем выступлении Вика говорила, что Слава ее унижает постоянно и все очень плохо. А сейчас уже обнимашки и любовь", – прокомментировали ролик пользователи сети.

"Когда воссоединение?" – поинтересовались поклонники.