"Ого, идеал", "Пантера". Экс-участница "НеАнгелов" Вика похвасталась фигурой, позируя на коленях в бикини с широко расставленными ногами

Артистка позирует, стоя на коленях, широко расставив ноги.

"Глядя на эту фотографию, складывается впечатление, что я сгибаюсь, как тростинка на ветру", – подписала фото певица. Она также отметила, что фолловеры часто спрашивают секрет ее стройности.

"Я поделюсь", – пообещала она.

"Ого, ты идеал", – оценили фото певицы поклонники.

"Пантера", – прокомментировали снимки подписчики.

Контекст:

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группы. Комментируя ее заявление, Никитин отметил, что группа "НеАнгелы" больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.