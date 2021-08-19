"Куда женихи смотрят?", "Милашка, секси". Экс-участница "НеАнгелов" Вика выложила в сеть новые пляжные фото в бикини

Артистка позирует в кадре, принимая различные позы.

"Заметила, что люди более расположены общаться и пойти навстречу тем, кто умеет замечать приятные мелочи и благодарить за них. И это совершенно не зависит от конкретных обстоятельств. Такие простые, но искренние, шаги делают вас гораздо более привлекательными в глазах других и расширяют ваши перспективы. Уже доказано, что благодарность нас меняет даже на биохимическом уровне, улучшая работу гормональной системы. А гормоны – это то, что определяет наше все", – поделилась мнение артистка.

"Наша Катюшка (настоящее имя певицы – Екатерина Смеюха. – "ГОРДОН") хороша, ай да хороша, куда женихи смотрят?" – прокомментировали фото поклонники.

"Милашка, секси", – написали подписчики.

"Фигура – топчик", – отреагировали пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VIKTORIA (@vikanablack)



