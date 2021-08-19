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19 августа, 2021
 
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"Куда женихи смотрят?", "Милашка, секси". Экс-участница "НеАнгелов" Вика выложила в сеть новые пляжные фото в бикини

Экс-участница "НеАнгелов" Вика: Люди расположены пойти навстречу тем, кто умеет замечать приятные мелочи
Экс-участница "НеАнгелов" Вика: Люди расположены пойти навстречу тем, кто умеет замечать приятные мелочи
Фото: vikanablack / Instagram

Бывшая участница украинской группы "НеАнгелов" Вика, строящая сейчас сольную карьеру как певица Viktoria, 19 августа опубликовала в Instagram серию пляжных фото, на которых запечатлена в бикини цвета айвори и шляпе.

Артистка позирует в кадре, принимая различные позы.

"Заметила, что люди более расположены общаться и пойти навстречу тем, кто умеет замечать приятные мелочи и благодарить за них.  И это совершенно не зависит от конкретных обстоятельств. Такие простые, но искренние, шаги делают вас гораздо более привлекательными в глазах других и расширяют ваши перспективы. Уже доказано, что благодарность нас меняет даже на биохимическом уровне, улучшая работу гормональной системы. А гормоны – это то, что определяет наше все", – поделилась мнение артистка.

"Наша Катюшка (настоящее имя певицы – Екатерина Смеюха. – "ГОРДОН") хороша, ай да хороша, куда женихи смотрят?" –  прокомментировали фото поклонники. 

"Милашка, секси", – написали подписчики. 

"Фигура – топчик", – отреагировали пользователи сети.


Контекст:

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Каминская и Вика. Одними из самых известных композиций группы являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года Каминская сообщила о прекращении деятельности группыКомментируя ее заявление, Никитин отметил, что группа "НеАнгелы" больше не будет давать концерты, но продолжит выступления на закрытых мероприятиях, при этом участницы группы будут самостоятельно строить сольные карьеры.

После распада группы Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

Теги: пляж, неАнгелы, купальник, отдых, Вика
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