Экс-участница "НеАнгелов" Вика: Изнурительные тренировки привели к внутричерепному давлению. Меня забрали в больницу

"В 10-м классе с головой ушла в спорт. Занималась без тренера. Сама решила, что мне необходимо по три часа качать мышцы, по 150 раз отжималась от пола, 100 раз приседала и 100 раз качала пресс. Такие изнурительные тренировки привели к страшным головным болям и внутричерепному давлению. Меня забрали в больницу под капельницу", – рассказала артистка во время съемок передачи "Дети против звезд".

По словам певицы, из-за болезни ее отстранили от выпускных экзаменов в школе. После случившегося она поняла, что нужно делать паузы между тренировками.