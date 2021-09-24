Экс-участница "НеАнгелов" Вика: Изнурительные тренировки привели к внутричерепному давлению. Меня забрали в больницу

"В 10-м классе с головой ушла в спорт. Занималась без тренера. Сама решила, что мне необходимо по три часа качать мышцы, по 150 раз отжималась от пола, 100 раз приседала и 100 раз качала пресс. Такие изнурительные тренировки привели к страшным головным болям и внутричерепному давлению. Меня забрали в больницу под капельницу", – рассказала артистка во время съемок передачи "Дети против звезд".
По словам певицы, из-за болезни ее отстранили от выпускных экзаменов в школе. После случившегося она поняла, что нужно делать паузы между тренировками.
Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика. Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".
4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.