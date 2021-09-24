Бульвар Шоубиз
 
24 сентября, 2021
 
Новости

Экс-участница "НеАнгелов" Вика: Изнурительные тренировки привели к внутричерепному давлению. Меня забрали в больницу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Экс-участница "НеАнгелов" Вика: В 10-м классе с головой ушла в спорт
Экс-участница "НеАнгелов" Вика: В 10-м классе с головой ушла в спорт
Фото: vikanablack / Instagram

Экс-участница украинской группы "НеАнгелы" Вика, принимающая участие в шоу "Дети против звезд" на "Новом канале", в подростковом возрасте была госпитализирована после изнурительных тренировок в спортзале. Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" в пресс-релизе сообщила пресс-служба "Нового канала".

"В 10-м классе с головой ушла в спорт. Занималась без тренера. Сама решила, что мне необходимо по три часа качать мышцы, по 150 раз отжималась от пола, 100 раз приседала и 100 раз качала пресс. Такие изнурительные тренировки привели к страшным головным болям и внутричерепному давлению. Меня забрали в больницу под капельницу", – рассказала артистка во время съемок передачи "Дети против звезд".

По словам певицы, из-за болезни ее отстранили от выпускных экзаменов в школе. После случившегося она поняла, что нужно делать паузы между тренировками.

Контекст:

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика. Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группыПосле распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

Теги: спорт, здоровье, неАнгелы, Вика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Требования были предъявлены к Порошенко и Гонтаревой, и именно они должны компенсировать потери. Претензий к государству Украина никто и никогда не предъявлял". Заявление адвоката Суркиса
"Требования были предъявлены к Порошенко и Гонтаревой, и именно они должны компенсировать потери. Претензий к государству Украина никто и никогда не предъявлял". Заявление адвоката Суркиса
"Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась ее идея, оккупировано постоянным членом Совбеза?" Полный текст выступления Зеленского в ООН
"Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась ее идея, оккупировано постоянным членом Совбеза?" Полный текст выступления Зеленского в ООН
Покушение на первого помощника Зеленского Шефира. 18 пуль из автомата. Главное. Онлайн-репортаж
Покушение на первого помощника Зеленского Шефира. 18 пуль из автомата. Главное. Онлайн-репортаж
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Драматический образ и макияж с акцентом на глазах. Жена принца Гарри Меган впервые после вторых родов появились вместе с мужем на публике
Драматический образ и макияж с акцентом на глазах. Жена принца Гарри Меган впервые после вторых родов появились вместе с мужем на публике
Экс-участница "НеАнгелов" Вика: Изнурительные тренировки привели к внутричерепному давлению. Меня забрали в больницу
Экс-участница "НеАнгелов" Вика: Изнурительные тренировки привели к внутричерепному давлению. Меня забрали в больницу
"Такую грудь нельзя прятать", "Сисечки хорошие", "Это что за ракеты?" Водонаева позировала топлес верхом на лошади
"Такую грудь нельзя прятать", "Сисечки хорошие", "Это что за ракеты?" Водонаева позировала топлес верхом на лошади
  "Даже простившись с любовью, она не простится с тобой". Ани Лорак презентовала первую за 14 лет песню на украинском языке. Видео
  "Даже простившись с любовью, она не простится с тобой". Ани Лорак презентовала первую за 14 лет песню на украинском языке. Видео
Зеленский показал, с кем тренируется в зале со штангой
Зеленский показал, с кем тренируется в зале со штангой
"Наконец-то", "А Лорак как же?" Экс-супруг Ани Лорак сделал предложение новой возлюбленной. Фото
"Наконец-то", "А Лорак как же?" Экс-супруг Ани Лорак сделал предложение новой возлюбленной. Фото
"Приколист", "10 баллов за костюм". Усик появился на пресс-конференции перед боем с Джошуа в новом образе. Фото
"Приколист", "10 баллов за костюм". Усик появился на пресс-конференции перед боем с Джошуа в новом образе. Фото
Крейг стал почетным командующим военно-морского флота Великобритании за роль Джеймса Бонда
Крейг стал почетным командующим военно-морского флота Великобритании за роль Джеймса Бонда
"Такие красивые ноги. Секси". Участница "Танцев со звездами" Джамала в мини-шортах показала, как готовится к новому эфиру
"Такие красивые ноги. Секси". Участница "Танцев со звездами" Джамала в мини-шортах показала, как готовится к новому эфиру
"Не зовем никого". Василиса Фролова рассказала, почему отказывается от няни для своего шестимесячного сына
"Не зовем никого". Василиса Фролова рассказала, почему отказывается от няни для своего шестимесячного сына
"Превосходно". "Танцующий миллионер" Вакки выложил в сеть новый зажигательный танец
"Превосходно". "Танцующий миллионер" Вакки выложил в сеть новый зажигательный танец
"Наконец-то". Голая Каменских заселфилась в массажном кабинете
"Наконец-то". Голая Каменских заселфилась в массажном кабинете
  Вышел фильм о принце Филиппе – его дети и внуки рассказали, кто последним успел с ним поговорить и каким был его брак с Елизаветой II
  Вышел фильм о принце Филиппе – его дети и внуки рассказали, кто последним успел с ним поговорить и каким был его брак с Елизаветой II
Горбунов рассказал, как Осадчая реагирует на разговоры о рождении дочери
Горбунов рассказал, как Осадчая реагирует на разговоры о рождении дочери
45-летняя Волочкова показала, как росла ее 16-летняя дочь: Это и мой праздник. Я счастливая мама
45-летняя Волочкова показала, как росла ее 16-летняя дочь: Это и мой праздник. Я счастливая мама
Меган Фокс и Кортни Кардашян снялись топлес в совместной фотосессии. Фото
Меган Фокс и Кортни Кардашян снялись топлес в совместной фотосессии. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS