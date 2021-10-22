Бульвар Шоубиз
 
22 октября, 2021
 
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"Я с его бывшей общалась". Экс-участница "НеАнгелов" Вика назвала вредную привычку Позитива

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Экс-участница "НеАнгелов" Вика о Позитиве: Я так понимаю, что он злоупотребляет. Иногда
Экс-участница "НеАнгелов" Вика о Позитиве: Я так понимаю, что он злоупотребляет. Иногда
Фото: vikanablack / Instagram

Бывшая участница группы "НеАнгелы" Вика, а сейчас сольная певица Viktoria, обсуждая возможные романтические отношения с кем-то из знаменитых украинских мужчин, заявила, что ей импонирует экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив как артист, но у него есть вредные привычки. Об этом певица рассказала в интервью ведущему программы "Слава +" Славе Демину, которая 21 октября вышла на YouTube-канале "Люкс ФМ".

"Я тут даже с его бывшей супругой недавно общалась в компании. Мне импонирует Позитив. Но у него есть вредная привычка – ладно, скажу честно. Я так понимаю, что он злоупотребляет. Иногда. Возможно, сейчас он другой. Мне такие не нравятся", – заявила артистка.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Певица Viktoria (настоящее имя – Екатерина Смеюха) не афиширует личную жизнь. 

Позитив (Алексей Завгородний) с конца 2010-го по начало 2020 года был участником украинской группы "Время и Стекло", которую продюсировал Потап. 11 марта 2020 года группа объявила о распаде. Сейчас он выступает в составе группы Mozgi, продюсером и участником которой также является Потап.

24 апреля 2021 года в эфире передачи "Світське життя" на "1+1" Позитив, отвечая на вопрос ведущей Кати Осадчей об отношениях с женой, дизайнером Анной Андрийчук, не стал отрицать, что они расстались после 13 лет совместной жизни.

Теги: НеАнгелы, певец, Вика, Позитив, Алексей Завгородний
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