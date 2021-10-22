  "Я с его бывшей общалась". Экс-участница "НеАнгелов" Вика назвала вредную привычку Позитива

"Я тут даже с его бывшей супругой недавно общалась в компании. Мне импонирует Позитив. Но у него есть вредная привычка – ладно, скажу честно. Я так понимаю, что он злоупотребляет. Иногда. Возможно, сейчас он другой. Мне такие не нравятся", – заявила артистка.

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Контекст:

Певица Viktoria (настоящее имя – Екатерина Смеюха) не афиширует личную жизнь.

Позитив (Алексей Завгородний) с конца 2010-го по начало 2020 года был участником украинской группы "Время и Стекло", которую продюсировал Потап. 11 марта 2020 года группа объявила о распаде. Сейчас он выступает в составе группы Mozgi, продюсером и участником которой также является Потап.

24 апреля 2021 года в эфире передачи "Світське життя" на "1+1" Позитив, отвечая на вопрос ведущей Кати Осадчей об отношениях с женой, дизайнером Анной Андрийчук, не стал отрицать, что они расстались после 13 лет совместной жизни.