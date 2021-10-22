Бульвар Шоубиз
 
22 октября, 2021
 
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"Все это мусолили". Экс-участница "НеАнгелов" Вика прокомментировала слухи о романе с Никитиным

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Экс-участница "НеАнгелов" Вика о Никитине: Это человек, который знает, чем занимается, делает это с уверенностью
Экс-участница "НеАнгелов" Вика о Никитине: Это человек, который знает, чем занимается, делает это с уверенностью
Фото: neangely.official / Instagram

Бывшая участница группы "НеАнгелы" Вика, а сейчас сольная певица Viktoria заявила, что такие мужчины, как продюсер этой группы Юрий Никитин, импонируют многим женщинам. Об этом она рассказала в интервью ведущему программы "Слава +" Славе Демину, которая 21 октября вышла на YouTube-канале "Люкс ФМ".

"Когда-то в СМИ ходили слухи, что Юрий Никитин развелся с Ольгой Горбачевой из-за того, что у вас роман. Я не буду сейчас это обсуждать, потому что все это мусолили. Но тебе нравится такой типаж мужчин, как Юрий Никитин?" – обратился к артистке Демин.

"Типаж, типаж... Что ты вкладываешь в понятие "типаж"?" – уточнила певица.

В ответ Демин попросил описать Никитина. 

"Он какой мужчина? Давай опишем и потом поймем, он тебе нравится – такой типаж. Не конкретно Никитин", – заявил ведущий.

"Ну все, тогда понятно. Это человек, который знает, чем он занимается, делает это с уверенностью, получается, [что он] самодостаточный и реализованный в жизни. Самоуверенный в меру. И что еще? Хороший человек, – заявила певица. – Мне кажется, такой типаж всем импонирует". 

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группыПосле распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

Никитин женат на украинской экс-певице и ведущей Ольге Горбачевой. Супруги регистрировали отношения дважды. Первый их брак продолжался с 2007-го по 2009 год. В июне 2016 года Горбачева и Никитин повторно оформили отношенияУ пары есть две дочери: Полина (2006) и Серафима (2014).

Весной 2020 года Горбачева призналась, что разводилась с Никитиным из-за его измены. В августе 2021 года Никитин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, спал ли он с участницами музыкальных коллективов, которые продюсирует, заявил, что таких соблазнов в его работе возникает очень много.

Теги: скандал, НеАнгелы, Юрий Никитин, Вика
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