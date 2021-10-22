  "Все это мусолили". Экс-участница "НеАнгелов" Вика прокомментировала слухи о романе с Никитиным

Экс-участница "НеАнгелов" Вика о Никитине: Это человек, который знает, чем занимается, делает это с уверенностью Фото: neangely.official / Instagram

"Когда-то в СМИ ходили слухи, что Юрий Никитин развелся с Ольгой Горбачевой из-за того, что у вас роман. Я не буду сейчас это обсуждать, потому что все это мусолили. Но тебе нравится такой типаж мужчин, как Юрий Никитин?" – обратился к артистке Демин.

"Типаж, типаж... Что ты вкладываешь в понятие "типаж"?" – уточнила певица.

В ответ Демин попросил описать Никитина.

"Он какой мужчина? Давай опишем и потом поймем, он тебе нравится – такой типаж. Не конкретно Никитин", – заявил ведущий.

"Ну все, тогда понятно. Это человек, который знает, чем он занимается, делает это с уверенностью, получается, [что он] самодостаточный и реализованный в жизни. Самоуверенный в меру. И что еще? Хороший человек, – заявила певица. – Мне кажется, такой типаж всем импонирует".

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