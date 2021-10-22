  "Все это мусолили". Экс-участница "НеАнгелов" Вика прокомментировала слухи о романе с Никитиным

"Когда-то в СМИ ходили слухи, что Юрий Никитин развелся с Ольгой Горбачевой из-за того, что у вас роман. Я не буду сейчас это обсуждать, потому что все это мусолили. Но тебе нравится такой типаж мужчин, как Юрий Никитин?" – обратился к артистке Демин.
"Типаж, типаж... Что ты вкладываешь в понятие "типаж"?" – уточнила певица.
В ответ Демин попросил описать Никитина.
"Он какой мужчина? Давай опишем и потом поймем, он тебе нравится – такой типаж. Не конкретно Никитин", – заявил ведущий.
"Ну все, тогда понятно. Это человек, который знает, чем он занимается, делает это с уверенностью, получается, [что он] самодостаточный и реализованный в жизни. Самоуверенный в меру. И что еще? Хороший человек, – заявила певица. – Мне кажется, такой типаж всем импонирует".
Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".
4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.
Никитин женат на украинской экс-певице и ведущей Ольге Горбачевой. Супруги регистрировали отношения дважды. Первый их брак продолжался с 2007-го по 2009 год. В июне 2016 года Горбачева и Никитин повторно оформили отношения. У пары есть две дочери: Полина (2006) и Серафима (2014).
Весной 2020 года Горбачева призналась, что разводилась с Никитиным из-за его измены. В августе 2021 года Никитин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, спал ли он с участницами музыкальных коллективов, которые продюсирует, заявил, что таких соблазнов в его работе возникает очень много.