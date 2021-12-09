Каминская после скандала назвала продюсера "НеАнгелов" своим первым и единственным, а певица Вика обнародовала фото с его бывшей

Никитин основал группу "НеАнгелы" в 2006 году. Каминская и Вика были участницами коллектива со дня основания Фото: yuriynikitin / Instagram

Первой Никитина поздравила Слава Каминская.

"Юра, люблю, ценю и уважаю! С днем рождения, мой первый и пока единственный в мире шеф. Желаю тебе много крутых проектов и вдохновляющего творчества", – написала Каминская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Вторая участница распавшегося коллектива, певица Viktoria обнародовала поздравление Никитину вслед за Каминской.

Она поздравила бывшего продюсера не только от своего имени, но и от имени украинской певицы Ирины Билык, которую в свое время с Никитиным связывали рабочие и личные отношения.

"С потрясающей моей музой нас объединяет общий бывший продюсер, у которого сегодня день рождения. Всему и всем свое время и место. Будьте счастливы и верьте в знаки судьбы! Юра, многая лета", – написала она.