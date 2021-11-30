  Каминская: Я спросила, могу ли пользоваться репертуарам группы "НеАнгелы", Юра сказал: "Ты можешь"

"Никитин нам не оставил репертуар группы "НеАнгелы". И это самое дорогое, что я потеряла. Я не знаю, что будет завтра, но я никогда не буду наглеть, выпрашивать этот материал, который люблю и считают родным, если человек сам это не предложит", – заявила 22 ноября в интервью журналистке Алине Доротюк певица Вика, которая сейчас строит карьеру под псевдонимом Viktoria.

Демин попросил Каминскую прокомментировать слова коллеги.

"Мне Юра, например, разрешил. Я спросила, могу ли я пользоваться репертуаром группы "НеАнгелы", на что Юра сказал: "Ты можешь петь, но я могу продать проект, и тогда эти песни будут принадлежать кому-то другому. Но пока проект не продан...." Я нормально общаюсь с Юрой, могу позвонить, если что-то нужно", – ответила Каминская.

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