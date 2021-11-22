  Певица Viktoria: Никитин нам не оставил репертуар группы "НеАнгелы". И это самое дорогое, что я потеряла

Экс-участница "НеАнгелов" Вика: Я не знаю, что будет завтра, но я никогда не буду выпрашивать материал, если человек сам это не предложит Фото: vikanablack / Instagram

"[Продюсер группы] Юрий Никитин нам не оставил репертуар группы "НеАнгелы". И это самое дорогое, что я потеряла. Я не знаю, что будет завтра, но я никогда не буду наглеть, выпрашивать этот материал, который люблю и считают родным, если человек сам это не предложит. Как звучало от продюсера? Мы имеем право петь только те песни, которые сами уже нашли, записали и выпустили. Это то, что не связано с компанией Mamamusic", – заявила артистка.

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