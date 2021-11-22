Бульвар Шоубиз
 
22 ноября, 2021
 
Новости

Певица Viktoria: Никитин нам не оставил репертуар группы "НеАнгелы". И это самое дорогое, что я потеряла

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Экс-участница "НеАнгелов" Вика: Я не знаю, что будет завтра, но я никогда не буду выпрашивать материал, если человек сам это не предложит
Экс-участница "НеАнгелов" Вика: Я не знаю, что будет завтра, но я никогда не буду выпрашивать материал, если человек сам это не предложит
Фото: vikanablack / Instagram

Украинская певица Viktoria в интервью, которое 22 ноября вышло на YouTube-канале журналистки Алины Доротюк Dorotye, заявила, что не имеет права исполнять песни из репертуара группы "НеАнгелы" после ее распада.

"[Продюсер группы] Юрий Никитин нам не оставил репертуар группы "НеАнгелы". И это самое дорогое, что я потеряла. Я не знаю, что будет завтра, но я никогда не буду наглеть, выпрашивать этот материал, который люблю и считают родным, если человек сам это не предложит. Как звучало от продюсера? Мы имеем право петь только те песни, которые сами уже нашли, записали и выпустили. Это то, что не связано с компанией Mamamusic", – заявила артистка.

ВИДЕО
Видео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Группа "НеАнгелы" была основана Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группыПосле распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

В конце октября певица Вика намекнула на конфликт с Каминской, а 15 ноября разместила в сети ролик, в котором была запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги. После этого певица дала интервью, в котором заявила, что терпела со стороны Каминской буллинг и рукоприкладство.

Теги: скандал, конфликт, НеАнгелы, Слава Каминская, Юрий Никитин, певица, Вика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Олимпийский призер Андрейцев: Борьба – очень классный вид спорта, но у нас он почему-то не разрекламирован
Олимпийский призер Андрейцев: Борьба – очень классный вид спорта, но у нас он почему-то не разрекламирован
Наталия ДВАЛИ
  Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны
  Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны
Дмитрий ГОРДОН
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У меня будет девочка". Дмитрий Коляденко рассказал о будущем отцовстве
  "У меня будет девочка". Дмитрий Коляденко рассказал о будущем отцовстве
"Люблю тебя, принцесса". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал подросшую дочь от 26-летней модели
"Люблю тебя, принцесса". 54-летний "танцующий миллионер" Вакки показал подросшую дочь от 26-летней модели
"Не узнал. Думал, что это Хюррем". Maruv сравнили со звездой "Великолепного века" Узерли
"Не узнал. Думал, что это Хюррем". Maruv сравнили со звездой "Великолепного века" Узерли
  Певица Viktoria: Никитин нам не оставил репертуар группы "НеАнгелы". И это самое дорогое, что я потеряла
  Певица Viktoria: Никитин нам не оставил репертуар группы "НеАнгелы". И это самое дорогое, что я потеряла
  "Тянут Логая, как могут", "Как некрасиво со стороны Кости". Харлан, Войтенко и Логай вместе станцевали танго, после которого сменился лидер
  "Тянут Логая, как могут", "Как некрасиво со стороны Кости". Харлан, Войтенко и Логай вместе станцевали танго, после которого сменился лидер
"Лучшее из сладкого". Жена Петросяна поделилась рецептом брауни
"Лучшее из сладкого". Жена Петросяна поделилась рецептом брауни
  Модель Гоций рассказала, когда начался ее роман с лидером "Бумбокс" Хлывнюком
  Модель Гоций рассказала, когда начался ее роман с лидером "Бумбокс" Хлывнюком
"Мое сердце". 48-летняя Клум показала небритую подмышку мужа на интимном фото
"Мое сердце". 48-летняя Клум показала небритую подмышку мужа на интимном фото
"Молодец. Долги отдала перед детьми. И за Кристину". Галкин показал, как Пугачева проводит время с младшей дочерью
"Молодец. Долги отдала перед детьми. И за Кристину". Галкин показал, как Пугачева проводит время с младшей дочерью
  "У тебя в сисях метафан". Данилко публично пощупал грудь Поляковой. Видео
  "У тебя в сисях метафан". Данилко публично пощупал грудь Поляковой. Видео
"Шалунья", "Уже б голой вышла". Дорофеева показала тело в прозрачном нижнем белье
"Шалунья", "Уже б голой вышла". Дорофеева показала тело в прозрачном нижнем белье
  Брежнева в ультрамини перепела хит "ВИА Гры", который исполняла вместе с Седоковой и Мейхер. Видео
  Брежнева в ультрамини перепела хит "ВИА Гры", который исполняла вместе с Седоковой и Мейхер. Видео
"Тянет его за яйца", "Огромная ошибка Наташи". Королева показала, как вживую поет ее 19-летний сын
"Тянет его за яйца", "Огромная ошибка Наташи". Королева показала, как вживую поет ее 19-летний сын
  "Слава впилась мне в волосы и вырвала. Голова болела неделю. Тогда я поняла, что боюсь". Экс-участница "НеАнгелов" Вика обвинила Каминскую в рукоприкладстве
  "Слава впилась мне в волосы и вырвала. Голова болела неделю. Тогда я поняла, что боюсь". Экс-участница "НеАнгелов" Вика обвинила Каминскую в рукоприкладстве
"Машуня, какой красивый животик". В сети обсуждают свежие фото Ефросининой
"Машуня, какой красивый животик". В сети обсуждают свежие фото Ефросининой
  "Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах
  "Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS