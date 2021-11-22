  Певица Viktoria: Никитин нам не оставил репертуар группы "НеАнгелы". И это самое дорогое, что я потеряла

"[Продюсер группы] Юрий Никитин нам не оставил репертуар группы "НеАнгелы". И это самое дорогое, что я потеряла. Я не знаю, что будет завтра, но я никогда не буду наглеть, выпрашивать этот материал, который люблю и считают родным, если человек сам это не предложит. Как звучало от продюсера? Мы имеем право петь только те песни, которые сами уже нашли, записали и выпустили. Это то, что не связано с компанией Mamamusic", – заявила артистка.
Группа "НеАнгелы" была основана Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".
4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.
В конце октября певица Вика намекнула на конфликт с Каминской, а 15 ноября разместила в сети ролик, в котором была запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги. После этого певица дала интервью, в котором заявила, что терпела со стороны Каминской буллинг и рукоприкладство.