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22 ноября, 2021
 
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"Ожидала, что мне будут помогать коллеги. Но никому чужие проблемы не нужны". Экс-участница "НеАнгелов" Вика обвинила Каминскую в рукоприкладстве

 
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Экс-участница "НеАнгелов" Вика: У Славы был момент, и не один, когда были рукоприкладства
Экс-участница "НеАнгелов" Вика: У Славы был момент, и не один, когда были рукоприкладства
Фото: vikanablack / Instagram

Бывшая участница украинской группы "НеАнгелы" Вика терпела буллинг и рукоприкладство со стороны своей коллеги по коллективу, певицы Славы Каминской, но не решалась предать это огласке. Об этом артистка рассказала в интервью, которое 22 ноября вышло на YouTube-канале журналистки Алиниы Доротюк Dorotye.

"Были конкретные вещи, которые заставляли меня чувствовать неуверенной и вселяли комплексы. Я не могу сказать, что это Слава виновата. Потому что я в какой-то степени тоже позволяла это делать", – заявила певица Вика.

Она отметила, что коллега упрекала ее за то, что она красивее одета или, наоборот, купила вещи не из последней коллекции.

"Мне многие говорят: "Почему нельзя было сразу же сказать: "Так нельзя?". По столу там кулаком вот так взять и махнуть. И сказать: "Не позволю!". Но всегда было одно "но". Я понимала, что если кто-то один не будет покорнее, умнее и смиреннее, терпеливее, то у группы уже не будет смелости выступать вдвоем. Потому что если два человека будут друг друга буллить и оскорблять привселюдно, то это приведет к чему? К разрушению только могло привести", – заявила певица.

Артистка надеялась, что разрешить конфликт с Каминской ей поможет продюсер.

"Я всегда ожидала, что мне будут помогать со стороны. Наш офис, коллеги. Но никому чужие проблемы не нужны", – призналась певица Вика.

По словам артистки, ей советовали разобраться в конфликте самостоятельно, а когда она пыталась это сделать, Каминская жаловалась на нее людям из окружения продюсера группы Юрия Никитина.

"Момент с отстаиванием своей позиции – он всегда почему-то карался  рассказами  со стороны других людей. Рассказывали, что Слава жалуется на меня. "Вот ты вот то и то делаешь. Зачем ты это делаешь? Зачем ты поешь так?". Был случай когда мне сказал: "Если не поговоришь со Славой, то мы вынуждены будем заменить тебя". Я говорю: "Неужели у меня мало таланта, я плохо выступаю на сцене?" , – рассказала Вика.

На уточняющий вопрос Доротюк, говорил ли это Никитин, артистка ответила отрицательно.

"Он конкретно этого мне не говорил, но были люди, которые просто имели к нему близкое отношение", – уточнила она.

"Физическое насилие было по отношению к тебе?" – спросила у певицы ведущая.

"К сожалению, должна признать, что у Славы был момент и не один, когда были рукоприкладства.  И я очень сильно переживала. Слава впилась мне в волосы и вырвала очень много волос. Это страшно вспоминать, потому что голова моя болела неделю. Вот тогда я поняла, что боюсь. Я боюсь даже засыпать в автобусе. Я могла ничего не говорить, а человек мог просто найти повод", – заявила артистка.

По словам артистки, в тот раз поводом для драки стало ее опоздание на 15 минут.

"Я в свою очередь объясняла, что не надо так со мной, я не позволяю. На что еще больше агрессии было и происходило то, что происходило. Были гром и молния", – резюмировала она.

ВИДЕО
Видео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Группа "НеАнгелы" была основана Никитиным в 2006 году. Ее солистками стали Слава Каминская и Вика (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций коллектива являются песни "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Роман".

4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группыПосле распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица – в марте она презентовала песню "911" под сценическим псевдонимом Slava Kaminska. Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.

В конце октября певица Вика намекнула на конфликт с Каминской, а 15 ноября разместила в сети ролик, на котором была запечатлена во время разрезания торта с изображением коллеги.

Теги: скандал, НеАнгелы, Слава Каминская, Вика
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