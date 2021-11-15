  "Не ори на ухо!" Никитюк публично поскандалила с экс-участницей "НеАнгелов" Викой из-за ее откровенного наряда. Видео

Конфликт между ведущей и певицей произошел во время конкурса "Руки-ноги", в котором участницы должны были как можно быстрее сложить заданные участниками конкурирующей команды слова с помощью надетых на руки и ноги пластины с буквами.
Во время построения слова "омега", у певицы отстегнулась нижняя часть джинсовых брюк, обнажив ногу. Вика попыталась пристегнуть наряд обратно к шортам, но ей это не удалось. После этого она легла на пол.
"Вика, что со штанами? Что со штанами, Вика? Дай мне "О"!" – ударила ее пластиной Никитюк.
"Не ори мне на ухо!" – парировала певица.
В итоге команде Никитюк не удалось сложить нужное слово.
"Вика, ты все правильно делала, конкурс запорола Леся", – со смехом прокомментировал итоги конкурса соведущий Никитюк Сергей Притула.
"Вика, ты еще в свадебном платье приди на эту передачу", – возмутилась Никитюк.
"Это ты говоришь в этих штанах с люрексом?" – переспросила певица.
Никитюк работает на "Новом канале" с 2018 года, где ведет шоу "Le Маршрутка", "Кто против блондинок?", "Кто сверху?". Последние два проекта Никитюк ведет вместе с Притулой.
Вика с 2006 года выступала в составе группы "НеАнгелы". 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Вика объявила о старте сольной карьеры 19 мая.