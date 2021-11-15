  "Не ори на ухо!" Никитюк публично поскандалила с экс-участницей "НеАнгелов" Викой из-за ее откровенного наряда. Видео

Никитюк – Вике: Вика, ты еще в свадебном платье приди на эту передачу! Фото: vikanablack / Instagram, lesia_nikituk / Instagram

Конфликт между ведущей и певицей произошел во время конкурса "Руки-ноги", в котором участницы должны были как можно быстрее сложить заданные участниками конкурирующей команды слова с помощью надетых на руки и ноги пластины с буквами.

Во время построения слова "омега", у певицы отстегнулась нижняя часть джинсовых брюк, обнажив ногу. Вика попыталась пристегнуть наряд обратно к шортам, но ей это не удалось. После этого она легла на пол.

"Вика, что со штанами? Что со штанами, Вика? Дай мне "О"!" – ударила ее пластиной Никитюк.

"Не ори мне на ухо!" – парировала певица.

В итоге команде Никитюк не удалось сложить нужное слово.

"Вика, ты все правильно делала, конкурс запорола Леся", – со смехом прокомментировал итоги конкурса соведущий Никитюк Сергей Притула.

"Вика, ты еще в свадебном платье приди на эту передачу", – возмутилась Никитюк.

"Это ты говоришь в этих штанах с люрексом?" – переспросила певица.

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Видео: Новий Канал / YouTube