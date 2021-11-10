Бульвар Шоубиз
 
10 ноября, 2021
 
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"Не виноватая я, он сам пришел!" Леся Никитюк в халате оголила бедро

Фото Никитюк собрало около 80 тыс. лайков
Фото Никитюк собрало около 80 тыс. лайков
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 9 ноября опубликовала в Instagram два фото, на которых позирует в темных солнцезащитных очках и черном шелковом халате-кимоно, оголив внутреннюю часть бедра.

"Ужин готов. И я тоже", – подписала она публикацию.

За несколько часов пост Никитюк набрал почти 80 тыс. лайков.

"Не виноватая я, он сам пришел!", – написала в комментариях rohosina цитату из фильма "Бриллиантовая рука", одна из персонажей которого в халате соблазняла главного героя.

"Я жду в таком же, только белом", – ответила Никитюк певица Даша Астафьева.

"Девушка Бонда", – прокомментировала фото val_donchenko.

"Леди в черном", – подметил antonnikitskii.

"Ух ты, горячо", – оставила свой коммент pisarenko_katerina.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: телеведущая, Леся Никитюк, Орел и решка
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