"Не виноватая я, он сам пришел!" Леся Никитюк в халате оголила бедро

"Ужин готов. И я тоже", – подписала она публикацию.
За несколько часов пост Никитюк набрал почти 80 тыс. лайков.
"Не виноватая я, он сам пришел!", – написала в комментариях rohosina цитату из фильма "Бриллиантовая рука", одна из персонажей которого в халате соблазняла главного героя.
"Я жду в таком же, только белом", – ответила Никитюк певица Даша Астафьева.
"Девушка Бонда", – прокомментировала фото val_donchenko.
"Леди в черном", – подметил antonnikitskii.
"Ух ты, горячо", – оставила свой коммент pisarenko_katerina.
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Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".
В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".