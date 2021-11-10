"Не виноватая я, он сам пришел!" Леся Никитюк в халате оголила бедро

"Ужин готов. И я тоже", – подписала она публикацию.

За несколько часов пост Никитюк набрал почти 80 тыс. лайков.

"Не виноватая я, он сам пришел!", – написала в комментариях rohosina цитату из фильма "Бриллиантовая рука", одна из персонажей которого в халате соблазняла главного героя.

"Я жду в таком же, только белом", – ответила Никитюк певица Даша Астафьева.

"Девушка Бонда", – прокомментировала фото val_donchenko.

"Леди в черном", – подметил antonnikitskii.

"Ух ты, горячо", – оставила свой коммент pisarenko_katerina.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)