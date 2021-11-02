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02 ноября, 2021
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Дурнев: Леся Никитюк – святой человек. Думаю, после ее смерти своды Софийского собора должны быть украшены ее светлым ликом

Дурнев: Я сказал своим ребятам: теперь мы не используем ее имя, замыливаем ее лицо и меняем ее голос
Дурнев: Я сказал своим ребятам: теперь мы не используем ее имя, замыливаем ее лицо и меняем ее голос
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский телеведущий, шоумен Алексей Дурнев рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что поконфликтовал с украинской телеведущей Лесей Никитюк из-за проекта "Дурнев смотрит сторис".

"Что за скандал был с Лесей Никитюк – с этим святым человеком?" – спросил Гордон. 

"Во-первых, Леся Никитюк – действительно святой человек. И я думаю, что после ее смерти своды Софийского собора должны быть украшены ее светлым ликом", – сказал Дурнев. 

По словам ведущего, вначале, когда только начался проект "Дурнев смотрит сторис", в котором комментируют Instagram Stories известных людей, Никитюк одобрительно о нем высказывалась. 

"Она даже вначале как-то мне позвонила… Хотя у нас были номера друг друга, но мы не общались. Она позвонила и говорит: "Слушай, я смотрю – так классно… Давай меня там песочь посильнее". Я думаю: класс, молодец, что так поддержала. Это было в самом начале. Мне было важно, что коллеги по цеху поддерживают. А потом прошло, наверное… Не помню. Сколько-то месяцев. Она позвонила. Я поднимаю трубку – и воодушевленный после предыдущего с ней разговора: "Привет, Леся!" А она такая говорит: "Слушай сюда…" Просто вот так. "Я не дивлюсь це. Але мені сказали, шо то вже занадто. Тож…" Короче, там, какие-то резкие слова. Мол, прекращай пиариться на моем имени и на мне. Придумай себе что-то свое", – пересказал разговор ведущий. 

Он сказал, что действительно придумал "что-то свое". 

"Я сказал своим ребятам: теперь мы не используем ее имя, замыливаем ее лицо и меняем ее голос. Но продолжаем ее комментировать. И называем ее "человек, чье имя нам запрещено произносить вслух". И таким образом мы больше не пиаримся на ее имени, на ее лице, на образе", – отметил Дурнев. 

По его словам, с тех пор он с Никитюк не общался. 

Гордон уточнил, многих ли известных людей Дурнев "изводил и настраивал против себя".

"Ну, так, чтобы специально кого-то настраивать, – нет. Просто я как-то больше чуть-чуть себе позволяю, наверное, чем им хотелось бы", – ответил ведущий. 

Интервью с Дурневым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00 

Контекст:

Дурнев родился в 1986 году в Мариуполе Донецкой области. Окончил Харьковский национальный университет радиоэлектроники (специальность – "защита информации в компьютерных системах и сетях").

Начал сотрудничать со СМИ в школьные годы. Писал статьи на музыкальные темы в мариупольское издание "Поколение Икс". В Харькове работал на сайте "Городской дозор". 

После окончания вуза переехал в Киев. Сотрудничал с политтехнологом и продюсером Владимиром Петровым, у которого был свой продакшн. Вел шоу "Дурнев +1", "Богиня шопинга" на телеканале ТЕТ, был ведущим утреннего шоу "Пробудись" на телеканале "НЛО TV". 

Сейчас развивает свой YouTube-канал, на который подписано 630 тыс. человек. На канале выходят разные видеопроекты шоумена, в том числе "Дурнев смотрит сторис" и "Еда Дурнева". 

Дважды, в 2014-м и 2015 году, баллотировался в народные депутаты, но проиграл выборы. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, юмор, Алексей Дурнев, Леся Никитюк
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