Дурнев: Леся Никитюк – святой человек. Думаю, после ее смерти своды Софийского собора должны быть украшены ее светлым ликом

Дурнев: Я сказал своим ребятам: теперь мы не используем ее имя, замыливаем ее лицо и меняем ее голос Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Что за скандал был с Лесей Никитюк – с этим святым человеком?" – спросил Гордон.

"Во-первых, Леся Никитюк – действительно святой человек. И я думаю, что после ее смерти своды Софийского собора должны быть украшены ее светлым ликом", – сказал Дурнев.

По словам ведущего, вначале, когда только начался проект "Дурнев смотрит сторис", в котором комментируют Instagram Stories известных людей, Никитюк одобрительно о нем высказывалась.

"Она даже вначале как-то мне позвонила… Хотя у нас были номера друг друга, но мы не общались. Она позвонила и говорит: "Слушай, я смотрю – так классно… Давай меня там песочь посильнее". Я думаю: класс, молодец, что так поддержала. Это было в самом начале. Мне было важно, что коллеги по цеху поддерживают. А потом прошло, наверное… Не помню. Сколько-то месяцев. Она позвонила. Я поднимаю трубку – и воодушевленный после предыдущего с ней разговора: "Привет, Леся!" А она такая говорит: "Слушай сюда…" Просто вот так. "Я не дивлюсь це. Але мені сказали, шо то вже занадто. Тож…" Короче, там, какие-то резкие слова. Мол, прекращай пиариться на моем имени и на мне. Придумай себе что-то свое", – пересказал разговор ведущий.

Он сказал, что действительно придумал "что-то свое".

"Я сказал своим ребятам: теперь мы не используем ее имя, замыливаем ее лицо и меняем ее голос. Но продолжаем ее комментировать. И называем ее "человек, чье имя нам запрещено произносить вслух". И таким образом мы больше не пиаримся на ее имени, на ее лице, на образе", – отметил Дурнев.

По его словам, с тех пор он с Никитюк не общался.

Гордон уточнил, многих ли известных людей Дурнев "изводил и настраивал против себя".

"Ну, так, чтобы специально кого-то настраивать, – нет. Просто я как-то больше чуть-чуть себе позволяю, наверное, чем им хотелось бы", – ответил ведущий.

Интервью с Дурневым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00