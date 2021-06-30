"Это низко, Леша". Ефросинина обиделась на унизившего ее публично Дурнева

"Маша не может понять, она суперзвезда из прошлого или интервьюер", – объяснил подписчикам свое решение Дурнев.

По словам Ефросининой, она считает такой ответ блогера унизительным для себя, так как перед этим они с ним договорились о записи интервью, запланировав съемки на осень.

"Никогда не скрывала, что очень хочу взять у вас интервью, потому что вы для меня крайне интересный человек. Вы своим примером показываете, что никогда не поздно все начать с нуля, что человек может трансформироваться, что каждый имеет право проявляться так, как он хочет, и достигать в этом успеха. И тут вдруг, после того, как присылаете нам свое голосовое [сообщение] и соглашаетесь прийти осенью на интервью, выкладываете вот такой ответ и обижаете меня, реально обижаете", – заявила Ефросинина.

Ведущая подчеркнула, что если она так раздражает блогера, то он вправе не приходить к ней на интервью.

"Сутки пытаюсь понять, зачем так унижать. Это как-то низко, Леша. Обидно, неприятно, не по-мужски", – резюмировала она.

Скриншот: mashaefrosinina / Instagram