"Это низко, Леша". Ефросинина обиделась на унизившего ее публично Дурнева

"Маша не может понять, она суперзвезда из прошлого или интервьюер", – объяснил подписчикам свое решение Дурнев.
По словам Ефросининой, она считает такой ответ блогера унизительным для себя, так как перед этим они с ним договорились о записи интервью, запланировав съемки на осень.
"Никогда не скрывала, что очень хочу взять у вас интервью, потому что вы для меня крайне интересный человек. Вы своим примером показываете, что никогда не поздно все начать с нуля, что человек может трансформироваться, что каждый имеет право проявляться так, как он хочет, и достигать в этом успеха. И тут вдруг, после того, как присылаете нам свое голосовое [сообщение] и соглашаетесь прийти осенью на интервью, выкладываете вот такой ответ и обижаете меня, реально обижаете", – заявила Ефросинина.
Ведущая подчеркнула, что если она так раздражает блогера, то он вправе не приходить к ней на интервью.
"Сутки пытаюсь понять, зачем так унижать. Это как-то низко, Леша. Обидно, неприятно, не по-мужски", – резюмировала она.
Ефросинина в качестве ведущей дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube и занимается благотворительностью. Героями ее шоу уже стали многие украинские знаменитости и блогеры.
Дурнев начинал карьеру ведущего на канале ТЕТ в 2011 году. Сейчас на своем YouTube-канале он ведет несколько авторских шоу, приглашая на съемки знаменитостей.