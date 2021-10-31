Никитюк вместе со Свитолиной сходила на мистический балет "Жизель" с Кухар

В частности, Никитюк опубликовала несколько видео со Свитолиной, в которых рассказала, что они собираются "тусить".

"Кто это прилетел? Красоточка моя. Мы сегодня с Эллечкой тусим", – говорит телеведущая на видео.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram



Совместное фото в своем Instagram опубликовала и Свитолина.

Фото: elisvitolina / Instagram



Затем они обе запостили в своих соцсетях видео с балета "Жизель", а Никитюк, к тому же, сфотографировалась с Кухар.