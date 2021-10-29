"Кухар говорит словами продюсера". Власова заявила, что судьи "Танцев со звездами" говорят на шоу по сценарию

По ее словам, у каждого из трех судей были специальные наушники и они говорили по сценарию. В частности 43-летняя певица упомянула одного из самых строгих судей проекта – балерину Екатерину Кухар.

"Да, [в шоу] многое по сценарию. Очень многое произносится именно так... Допустим, Кухар. Она говорит в основном словами продюсера. У них у всех подслушки. Поэтому я никого не оцениваю как людей. Даже если они что-то говорили неприятное для меня, то я не оцениваю их как людей. Почему? Потому что я понимаю, что там у них в ушах кто-то сидит и члены жюри – они на работе. Чисто по человечески я их понимаю", – заявила Власова.

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