Бульвар Шоубиз
 
29 октября, 2021
 
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"Кухар говорит словами продюсера". Власова заявила, что судьи "Танцев со звездами" говорят на шоу по сценарию

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Евгения Власова с партнером по паркету Максимом Леоновым
Евгения Власова с партнером по паркету Максимом Леоновым
Фото: eygeniavlasova / Instagram

Евгения Власова, украинская певица и бывшая участница "Танцев со звездами" на телеканале "1+1", которая покинула проект в минувшие выходные, не обижается на критические замечания судей, оценивавших ее танцевальные способности. Об этом она заявила во время прямой трансляции в своем Instagram-аккаунте 28 октября.

По ее словам, у каждого из трех судей были специальные наушники и они говорили по сценарию. В частности 43-летняя певица упомянула одного из самых строгих судей проекта – балерину Екатерину Кухар.

"Да, [в шоу] многое по сценарию. Очень многое произносится именно так... Допустим, Кухар. Она говорит в основном словами продюсера. У них у всех подслушки. Поэтому я никого не оцениваю как людей. Даже если они что-то говорили неприятное для меня, то я не оцениваю их как людей. Почему? Потому что я понимаю, что там у них в ушах кто-то сидит и члены жюри – они на работе. Чисто по человечески я их понимаю", – заявила Власова.

Контекст:

В этом телевизионном сезоне выступления участников "Танцев со звездами" оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Евгения Власова родилась в Киеве 8 апреля 1978 года. Окончила музыкальное училище имени Глиера. 10 лет назад Власова перенесла тяжелую операцию, связанную с онкологическим заболеванием. В 2017 году из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии артистка снова попала в больницу. По словам певицы, болезнь наступила внезапно, невзирая на здоровый образ жизни.

Власова воспитывает дочь Нину (2004). Ее отец – экс-продюсер украинско-российской группы "ВИА Гра" Дмитрий Костюк. В сентябре 2021 года Власова призналась, что вышла за него замуж, потому что забеременела.

Теги: 1+1, шоу, Максим Чмерковский, Евгения Власова, Влад Яма, певица, Танцы со звездами, Екатерина Кухар, продюсер
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