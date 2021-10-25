  "Ученица превзошла учителя". Судья "Танцев со звездами" Кухар заявила, что партнерша Melovin станцевала лучше Гвоздевой

Гвоздева во время пятого эфира шоу была приглашенным судьей на проекте и заявила, что именно Русина является слабым звеном в их с Melovin паре. В ответ на это партнерша артиста призналась, что мнение этого приглашенного судьи не является для нее авторитетным. Гвоздева отреагировала на реплику, посоветовав Русиной научиться танцевать.
Оценивая их совместный танец в восьмом эфире, судья шоу Екатерина Кухар отметила, что "ученица превзошла учителя".
"Рада видеть ваш батл с Лизой, в котором ученица превзошла учителя. Наверное, потому, что ты пренебрегаешь классическим экзерсисом", – заявила Кухар, обращаясь к Гвоздевой. Она вручила хореографу книгу о балете. Русина в этот момент рассмеялась.
"Вот, Илона, к чему приводит критика", – отреагировал ведущий шоу Юрий Горбунов.
Гвоздева приняла подарок от Кухар.
Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным победила в проекте. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с украинским ведущим Владимиром Остапчуком.
Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. 26 июля 2021 года она заявила, что завершает танцевальную карьеру на этом проекте.