  "Ученица превзошла учителя". Судья "Танцев со звездами" Кухар заявила, что партнерша Melovin станцевала лучше Гвоздевой

Гвоздева – победительница "Танцев со звездами" в 2018 году Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Гвоздева во время пятого эфира шоу была приглашенным судьей на проекте и заявила, что именно Русина является слабым звеном в их с Melovin паре. В ответ на это партнерша артиста призналась, что мнение этого приглашенного судьи не является для нее авторитетным. Гвоздева отреагировала на реплику, посоветовав Русиной научиться танцевать.

Оценивая их совместный танец в восьмом эфире, судья шоу Екатерина Кухар отметила, что "ученица превзошла учителя".

"Рада видеть ваш батл с Лизой, в котором ученица превзошла учителя. Наверное, потому, что ты пренебрегаешь классическим экзерсисом", – заявила Кухар, обращаясь к Гвоздевой. Она вручила хореографу книгу о балете. Русина в этот момент рассмеялась.

"Вот, Илона, к чему приводит критика", – отреагировал ведущий шоу Юрий Горбунов.

Гвоздева приняла подарок от Кухар.

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