"Зачем этот цирк?", "Иронично". Гвоздева после скандала с партнершей Melovin выйдет с ними на паркет "Танцев со звездами"

Две недели назад между Гвоздевой и Русиной возник публичный конфликт – Гвоздева во время пятого эфира шоу была приглашенным судьей на проекте и заявила, что именно Русина является слабым звеном в их с Melovin паре. В ответ на это партнерша артиста призналась, что мнение этого приглашенного судьи не является для нее авторитетным. Гвоздева отреагировала на реплику, посоветовав Русиной научиться танцевать.
"Ну и зачем этот цирк? Илона унижает Лизу, а вы ее к ним в пару", – отреагировали поклонники пары.
"Иронично", – прокомментировали новость пользователи сети.
"Неприятно. Ради рейтингов была разыграна драма, желания смотреть нет", – считают зрители.
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Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным стала победительницей проекта. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с украинским ведущим Владимиром Остапчуком.
Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. 26 июля 2021 года она заявила, что завершает танцевальную карьеру на этом проекте.