"Зачем этот цирк?", "Иронично". Гвоздева после скандала с партнершей Melovin выйдет с ними на паркет "Танцев со звездами"

Две недели назад между Гвоздевой и Русиной возник публичный конфликт – Гвоздева во время пятого эфира шоу была приглашенным судьей на проекте и заявила, что именно Русина является слабым звеном в их с Melovin паре. В ответ на это партнерша артиста призналась, что мнение этого приглашенного судьи не является для нее авторитетным. Гвоздева отреагировала на реплику, посоветовав Русиной научиться танцевать.

"Ну и зачем этот цирк? Илона унижает Лизу, а вы ее к ним в пару", – отреагировали поклонники пары.

"Иронично", – прокомментировали новость пользователи сети.

"Неприятно. Ради рейтингов была разыграна драма, желания смотреть нет", – считают зрители.