"Танцы – боль". Гвоздева рассказала о совместном номере с Melovin на "Танцах со звездами" после скандала с его партнершей

"Сегодня будет жарко, бывшая гвардия танцоров будет танцевать с новым сезоном участников. Думаю, эфир будет насыщенным, эмоциональным, фееричным! Ждем невероятного синтеза на сцене и да поможет нам Бог!" – написала она под видео с репетиции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

Хореограф показала также свои "боевые травмы", полученные во время многочасовых репетиций.

"Танцы – боль, ноги в мозолях, но, черт, усталость приятная", – написала она.

Фото: ilonagvozdeva / Instagram



Также Гвоздева прокомментировала и ее конфликт с Русиной. Две недели назад Гвоздева во время пятого эфира шоу была приглашенным судьей на проекте и заявила, что именно Русина является слабым звеном в их с Melovin паре. В ответ на это партнерша артиста призналась, что мнение этого приглашенного судьи не является для нее авторитетным. Гвоздева отреагировала на реплику, посоветовав Русиной научиться танцевать.

"Наша жизнь – театр, а мы в ней актеры. Сегодня нет места разговорам – сегодня будем танцевать", – написала Гвоздева в Instagram Stories.