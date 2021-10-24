Бульвар Шоубиз
 
24 октября, 2021
 
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"Танцы – боль". Гвоздева рассказала о совместном номере с Melovin на "Танцах со звездами" после скандала с его партнершей

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Гвоздева: Думаю, эфир будет насыщенным, эмоциональным, фееричным
Гвоздева: Думаю, эфир будет насыщенным, эмоциональным, фееричным
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

В восьмом эфире "Танцев со звездами 2021", 24 октября, появятся участники прошлых сезонов, они выйдут на паркет вместе с парами в вечер трио. Пара Melovin и Елизаветы Русиной пополнится хореографом Илоной Гвоздевой, у которой был конфликт с Русиной. Гвоздева в Instagram рассказала о совместных репетициях.

"Сегодня будет жарко, бывшая гвардия танцоров будет танцевать с новым сезоном участников. Думаю, эфир будет насыщенным, эмоциональным, фееричным! Ждем невероятного синтеза на сцене и да поможет нам Бог!" – написала она под видео с репетиции.

Хореограф показала также свои "боевые травмы", полученные во время многочасовых репетиций.

"Танцы – боль, ноги в мозолях, но, черт, усталость приятная", – написала она.

Фото: ilonagvozdeva / Instagram
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Также Гвоздева прокомментировала и ее конфликт с Русиной. Две недели назад Гвоздева во время пятого эфира шоу была приглашенным судьей на проекте и заявила, что именно Русина является слабым звеном в их с Melovin паре. В ответ на это партнерша артиста призналась, что мнение этого приглашенного судьи не является для нее авторитетным. Гвоздева отреагировала на реплику, посоветовав Русиной научиться танцевать.

"Наша жизнь – театр, а мы в ней актеры. Сегодня нет места разговорам – сегодня будем танцевать", – написала Гвоздева в Instagram Stories.

Фото: ilonagvozdeva / Instagram
Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу "Танцы со звездами" на "1+1". В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным стала победительницей проекта. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с украинским ведущим Владимиром Остапчуком.

Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. 26 июля 2021 года она заявила, что завершает танцевальную карьеру на этом проекте.

Теги: скандал, Танцы со звездами, Melovin, Илона Гвоздева
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