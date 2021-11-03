"Путешествие в прошлое, которое никогда не забуду". Никитюк показала хату, в которой жили ее бабушка с дедушкой

На заглавном фото Никитюк позирует, сидя на куче пней, выгруженных возле дома, а на других снимках показывает интерьер хаты, украшенной вышитыми рушниками. На одном из фото запечатлена подушка в вышитой наволочке.

"Наконец-то я совершила путешествие в прошлое, которое я никогда не забуду. Село Большой Скнит – здесь жили мои дедушка Петр и бабушка Надежда. Любовь к ним навсегда в моем сердце", – написала ведущая.

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