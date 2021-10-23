"Шикарная", "Зажигалочка". Никитюк похвасталась стройными ногами в ультракоротком платье

"Вы спросите меня, как оно в 34? Я с вами всегда откровенна, поэтому рассказываю! Сразу после дня рождения очень захотелось послушать "Ретро FM". Вчера без причины сходила в ЖЭК. Детей у меня еще нет, но чего-то очень захотелось внуков. И последнее: напомните в комментариях, когда в "Сільпо" акция на рыбу? В пятницу или в субботу?" – написала она.

Пост телеведущая сопроводила снимком в ультракоротком платье. Подписчики Никитюк оценили вид ведущей.

"Шикарная", – написала anna_vikulova_.

"Зажигалочка", – добавил egor777777777777777777.

Контекст:

19 октября Никитюк исполнилось 34 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

19 октября телеведущей исполнилось 34 года.