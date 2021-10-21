"Жар-птица", "Девочка-праздник". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем латексе и золотых перьях

Леся Никитюк показала фото со своего дня рождения. 19 октября ей исполнилось 34 года Фото: lesia_nikituk / Instagram

"Друзья, вчера был лучший день рождения за всю историю моей жизни! Я очень счастлива, что у меня такие друзья. Спасибо всем за поздравления! Фотки еще будут", – пообещала Никитюк.

Ее пост набрал почти 70 тыс. лайков и около 200 комментариев.

"Это было эпично. Спасибо, что ты у нас есть, девочка-праздник", – написала inna_ty.

"С днем рождения вас. Вы – мега-бомба, сумасшедшая женщина. Успеха вам, вы крутая!" – прокомментировал _vlados_vs_v_vs_v_vs_vs.

"Жар-птица", – считает oksanarotova4373.

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