"Ну когда же появится рядом принц?" Леся Никитюк снялась в топе и мини-юбке

Новое фото Никитюк за несколько часов набрало больше 90 тыс. лайков Фото: lesia_nikituk / Instagram

"Всем привет! Дальше эту прекрасную, идеальную страницу буду вести я – SMMщица Оля! Это Леся пьет кофе с лебедем! Пишите комментарии, чтобы меня не уволили. Спасибо", – пошутила в подписи к фото Никитюк.

Ее пост набрал больше 90 тыс. лайков и почти 500 комментариев.

"Очень красивая", – написала ladyle._.

"Красавица, а главное – не с пустой головой и с большим сердцем", – считает fgyui899.

"Лесечка, ну когда же появится рядом принц?" – поинтересовалась anna_pashenko1.

"Леся, вы очень классная и от вас всегда веет теплом", – призналась spongebobolya.

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