"Я так долго молчала". Никитюк призналась Притуле в любви. Он напомнил, что у него есть дети

Притула – Никитюк: Я знал, что ты влюбилась в меня с первого взгляда Фото: lesia_nikituk / Instagram

"Сергей Дмитриевич, ты знаешь, я долго молчала о своих чувствах, мы так давно вместе работаем. Мое сердце просто разрывается на части, когда я тебя вижу, у меня скачет давление. Я так долго молчала – я тебя люблю, - заявила Никитюк.

В ответ Притула признался, что ее чувства взаимны.

"Мое сердце большое, и в нем есть место и для тебя. Но мне очень жаль, что ты тянула с этим так долго, и за время, пока мы с тобой вместе, а я знал, что ты влюбилась в меня с первого взгляда, у меня появилось плюс двое детей. Но я хочу, чтобы ты знала, что еще ничего не потеряно – у меня есть старший брат", – признался ведущий.