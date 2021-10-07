"Какая бейба", "Класс, Барби". Никитюк с розовыми волосами оделась в черную кожу

"Добрейший вечерочек. Я здесь немного выпала из Instagram. Всех люблю, скоро вернусь", – написала она.

Никитюк позировала в кожаной куртке и черных брюках.

"Какая бейба", – прокомментировала подписчица _irinka_malinka_379.

"Класс, Барби", – написала diana_end.

Контекст:

Карьера Леси Никитюк на телевидении началась после того, как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".