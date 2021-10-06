"Целлюлит так и хочет из-под шортиков выглянуть". Никитюк засветила голые бедра

"Доброе утро! Бегом все на тренировку! Потому что целлюлит так и хочет из-под шортиков выглянуть. Я вот сплю еще на самом деле, это вчерашняя фотка. Но то, что мне очень интересно, кто из вас каким спортом занимается, это факт", – написала она.

Контекст:

Карьера Леси Никитюк на телевидении началась после того, как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".