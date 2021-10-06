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06 октября, 2021
 
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"Целлюлит так и хочет из-под шортиков выглянуть". Никитюк засветила голые бедра

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Никитюк: Мне очень интересно, кто из вас каким спортом занимается
Никитюк: Мне очень интересно, кто из вас каким спортом занимается
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 4 октября на своей странице в Instagram опубликовала фото в зеленых шортах, белой полупрозрачной майке, кроссовках и боксерских перчатках.

"Доброе утро! Бегом все на тренировку! Потому что целлюлит так и хочет из-под шортиков выглянуть. Я вот сплю еще на самом деле, это вчерашняя фотка. Но то, что мне очень интересно, кто из вас каким спортом занимается, это факт", – написала она.

Контекст:

Карьера Леси Никитюк на телевидении началась после того, как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?". 

Теги: телеведущая, Леся Никитюк
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