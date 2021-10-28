"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад

Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году Фото: lesia_nikituk / Instagram

На снимке 18-летняя Никитюк запечатлена в кедах, джинсах и толстовке сидящей на дереве на фоне старой хаты. Во время съемки она говорила по мобильному телефону.

"Разговор с мамой. 2005 год", – подписала фото ведущая.

"Ого, дупло", – прокомментировали фото пользователи сети, обратив внимание на ветку, на которой сидела Никитюк.

"Неудачно ты села", – написали фолловеры.

"Ой, у нас в селе у бабы так было – чтобы позвонить, надо было забраться на грушу", – отреагировали поклонники ведущей.

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